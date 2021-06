Marinheiros russos salvam cão preso em gelo no Ártico; assista

Marinheiros russos salvam cão preso em gelo no Ártico; assista Aika, de um ano, fugiu de casa e foi parar no meio do mar de gelo; marinheiros a avistaram quando já havia rachaduras na superfície e sua vida estava em risco. Após subir a bordo, ela foi levada em segurança à vila, onde donos procuravam por ela havia uma semana. Por Reuters

Uma cachorra foi resgatada no Ártico por soldados russos após ter fugido de casa e se perdido no mar de gelo. O salvamento foi registrado por um drone (assista acima).

O navio quebra-gelo Alexander Sannikov estava perto do terminal Portões do Ártico quando sua tripulação avistou o animal. Ela poderia ter sido ferida pela movimentação dos navios no local, e os marinheiros decidiram imediatamente resgatá-la.

Para piorar a situação, não havia como a cachorra retornar sozinha à margem, porque o gelo já tinha começado a flutuar para longe e havia muitas rachaduras em sua superfície. Se continuasse no local, ela certamente morreria em breve.

Os tripulantes estenderam o que chamam de escada cerimonial para que o animal pudesse subir a bordo. Mais tarde, descobriram que os donos Aika, de um ano de idade, já estavam procurando por ela havia mais de uma semana.

“Investigamos todas as possibilidades sobre como tirar o animal do gelo e colocamos uma escada cerimonial que ele viesse a bordo. Mais tarde, usamos nossos comunicadores para entrar em contato com os habitantes locais, encontramos seu dono e, algumas horas depois, ele foi devolvido em segurança à aldeia”, resumiu Yevgeny Nagibin, assistente do capitão do Alexander Sannikov.

