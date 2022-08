Mariángel Ruíz explica por que no expone tanto a su hija en redes sociales (+VIDEO)

Entornointeligente.com /

Mariángel Ruíz en una entrevista para el canal de Youtube con luis Olavaririeta explicó las razones por las cuales no expone tanto a su hija en sus redes sociales. La ex reina de belleza Mariángel Ruíz, ha sido una de las mujeres más nombradas en nuestro país en los últimos días, esto se debe a que Ruíz contrajo matrimonio con su pareja Carlos Felipe Álvarez, y además habló de muchos detalles de su vida en el canal de Youtube de Luis Olavarrieta. Una de los temas que tocaron, fue acerca de su hija Victoria de 15 años, y la actriz venezolana reveló las razones por las que no expone a su hija en las redes sociales.

«Victoria es una persona muy interesante, tu habrás visto algunas cosas que comparto de ella, pero yo a ella no la expongo» , fue lo que comentó la Ruíz acerca de su hija, « Pero a ella no le gusta, por ejemplo ella nunca ha publicado nada en redes sociales, en ninguna red, no es que lo tiene privado y comparte es que no comparte nada», Aseveró Mariangel al referirse a su hija Victoria.

Además de eso, Mariángel comentó que su hija es una persona muy madura con una visión crítica muy aguda y un nivel de exigencia muy diferente al de ella.

Redacción Gossipvzla

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

Entornointeligente.com