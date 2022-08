Marineros y el dominicano Julio Rodríguez firmarían extensión por 400 millones de dólares

Entornointeligente.com /

Marineros de Seattle y el toletero Julio Rodríguez están finalizando una extensión de contrato a largo plazo que garantizaría al destacado novato $210 millones en 14 años y podría valer más de $400 millones, confirmaron fuentes a Espn el viernes.

El nuevo contrato incluye opciones de jugador y equipo, dijeron las fuentes a Jeff Passan de Espn .

Rodríguez, de 21 años, ha convertido su gran temporada en un nuevo acuerdo, ya que logró ser el primer novato en la historia de Marineros en registrar 20 jonrones y 20 bases robadas en la misma temporada, alcanzando el hito el miércoles cuando conectó un jonrón solitario en la octava entrada contra Washington Nationals.

También es el cuarto novato en la historia de la Liga Americana en lograr la hazaña desde 2000, uniéndose a Mike Trout (2012), Andrew Benintendi (2017) y Randy Arozarena (2021).

MLB.com informó por primera vez sobre el valor total de la extensión del contrato.

También quedó segundo detrás de Juan Soto en el Derby de Cuadrangulares de este año mientras formaba parte del equipo Todos Estrellas de la Liga Americana en su temporada de debut.

Rodríguez está bateando .269 con 64 carreras impulsadas y un OPS de .799 en 108 juegos para Marineros, que actualmente ocupan el tercer lugar comodín en la Liga Americana.

THREAD: There’s a lot to digest on Julio Rodríguez’s extension with Seattle, per ESPN sources. The deal could be for 8, 13, 16 or 18 years. It guarantees Rodriguez $210 million. If it maxes out, it will be the largest ever: $470 million. The details are important. Here they are.

— Jeff Passan (@JeffPassan) August 26, 2022

Ten la informaci ón al instante en tu celular. Únete al grupo de Diario Primicia en WhatsApp a través del siguiente link: https://chat.whatsapp.com/ DB1cHh033LHKn1pwrCfbdG

También estamos en Telegram como @DiarioPrimicia, únete aquí: https://t.me/ diarioprimicia

Lea También: Yulimar Rojas ganó oro en Lausanne y se anota en la final de la Liga Diamante Venezuela vino de atrás y venció a Bahamas 86-81 en la cuarta ventana Fiba

LINK ORIGINAL: Primicia

Entornointeligente.com