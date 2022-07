Entornointeligente.com /

Marina Silva se reúne com Haddad e recusa convite para ser candidata a vice-governadora de SP

23/07/2022 12h34 Atualizado 23/07/2022

1 de 1 Ex-ministra Marina Silva e o candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad — Foto: Ricardo Moraes/Reuters Ex-ministra Marina Silva e o candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad — Foto: Ricardo Moraes/Reuters

A ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva ( Rede ) se reuniu nesta sexta-feira (22) com o candidato do PT ao governo de São Paulo , Fernando Haddad , e recusou o convite para ser a candidata a vice-governadora na chapa dele.

Os dois tiveram uma longa conversa na casa de Haddad. Marina disse que prefere trabalhar para consolidar a Rede e, por isso, prefere ser candidata a deputada federal.

Marina é considerada uma «puxadora» de votos importante e capaz de ampliar as vagas do partido na Câmara dos Deputados.

Em primeiro lugar na pesquisa de intenções de voto divulgada pelo Instituto Datafolha em junho, Fernando Haddad pediu a Marina que deixe a «porta aberta», isto é, para que os dois voltem a conversar nos próximos dias.

Segundo relatos ao blog , Marina aceitou seguir conversando, mas entende que a decisão de ser candidata a deputada já está tomada.

Marina era tida por petistas como um nome que agregaria estatura nacional à chapa. Ex-senadora, ex-ministra e candidata à Presidência em 2010, 2014 e 2018, traz ainda a agenda ambiental para o debate.

