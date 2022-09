Marina Sena, a 'arroz de festa' de festival que todo mundo quer ver

Entornointeligente.com /

04/09/2022 04h01 Atualizado 04/09/2022

1 de 2 Marina Sena no Mita Festival em São Paulo, no Lollapalooza e no Rock the Mountain, em Itaipava, no Rio de Janeiro — Foto: Divulgação; Fábio Tito/g1; Divulgação/Fernanda Tine Marina Sena no Mita Festival em São Paulo, no Lollapalooza e no Rock the Mountain, em Itaipava, no Rio de Janeiro — Foto: Divulgação; Fábio Tito/g1; Divulgação/Fernanda Tine

Marina Sena está em todas. Desde que lançou o álbum «De Primeira» em agosto de 2021 , a cantora mineira conquistou rapidamente espaço nos principais festivais do país.

Lollapalooza, Rock the Mountain, Coala, Sarará, Mita Festival, Do Sol. São alguns dos exemplos de como Marina virou «arroz de festa», no melhor sentido nesse caso.

ENTREVISTA AO G1: 'Não sabia o que era poder aquisitivo, agora sei e nunca mais quero não saber'

Ao todo, ela já tocou em mais de 20 festivais por aqui e a lista segue crescendo.

O próximo palco que ela subirá é o do Rock in Rio, em uma participação no show de Luísa Sonza, neste domingo (4), no Palco Sunset.

ROCK IN RIO AO VIVO: Veja como e onde ver a transmissão do festival PROGRAMAÇÃO: Horários dos shows por palco

Quando foi anunciada como atração do festival, Luísa se derreteu ao falar da convidada.

«Marina tem uma sonoridade única, uma história de carreira única também. É muito necessária no pop, é muito forte, é um fenômeno», afirmou ao g1 em abril.

Conheça história de Marina Sena e do álbum 'De Primeira' no podcast g1 ouviu:

Além da participação de Marina, a apresentação vai dar um gostinho do novo show de Luísa, «Um Conto de Dois Mundos» . É o começo de um novo momento da carreira ou era, como as artistas pop preferem.

Vai ser uma «quase» estreia, porque o tempo restrito do festival não permite que ela faça o show completo, mas nada abala a dona do hit «Cachorrinhas». Ela já tem a data da estreia oficial na Audio, em São Paulo, no dia 1° de outubro.

Agenda Rock In Rio: veja horários dos shows que vão rolar na primeira semana de festival

Segundo álbum a caminho

2 de 2 Marina Sena se apresenta no palco Adidas no terceiro dia do Lollapalooza 2022 — Foto: Fábio Tito/g1 Marina Sena se apresenta no palco Adidas no terceiro dia do Lollapalooza 2022 — Foto: Fábio Tito/g1

Marina Sena já tem o próximo álbum pronto e deve lançar o primeiro single em outubro.

Antes de entrar de vez no novo disco, a mineira de Taiobeiras lançou, em agosto, um especial com novos arranjos de quatro das dez faixas.

QUEM É MARINA SENA: Conheça história da cantora da 'voz agreste'

Ao g1 , antes do Lollapalooza, Marina disse que se dependesse dela já teria lançado as novas músicas e antecipou como vai ser a sonoridade do próximo trabalho.

«Tudo que eu faço independentemente do quão pop seja é MPB. Você vê que a pessoa veio da MPB, mas é mais pop sim. No «De Primeira» tem mais violão, inclusive a maioria eu gravei de celular e mandei para o Iuri [ Rio Branco, namorado, baterista e produtor ], mas, nas próximas coisas, não vai ter tanta presença do violão, por exemplo».

«No disco novo, eu perdi o medo da música eletrônica assim, estou mais ousada com relação aos ritmos que são pop. Mas a voz, as melodias e as referências melódicas e rítmicas são completamente MPB, uma MPB pop», explicou ela.

Marina Sena fala da emoção de estrear no Lolla

