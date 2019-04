Marido rapa cabelo a mulher por esta se recusar a dançar – Mundo – Correio da Manhã

Entornointeligente.com / Uma mulher paquistanesa acusou o marido de a ter agredido e rapado o cabelo porque esta se recusou a dançar para o homem e respetivo grupo de amigos. Asma Aziz publicou um vídeo nas redes sociais onde surge com a cabeça rapada e a cara com vários ferimentos. Nas imagens a mulher alegou que tinha sido torturada pelo marido e amigos, na casa do casal. “Tirou-me a roupa à frente dos amigos dele. Depois, os amigos agarraram-me enquanto ele me rapava e me queimava o cabelo. As minhas roupas ficaram ensanguentadas”, contou a mulher, que ficou com múltiplos hematomas e inchaços nos braços, bochechas e em redor do olho esquerdo. A polícia já está a investigar o caso. O marido, Mian Faisal e um dos amigos foram detidos no seguinte à publicação do vídeo. Mian negou ter torturado a mulher, alegando que foi a própria quem começou a rapar o cabelo porque estava sob o efeito de drogas. O caso colocou a Amnistia Internacional a apontar como necessária uma “mudança sistemática para proteger as mulheres”. “Embora estejamos satisfeitos por ter sido tomada uma ação forte e rápida contra os agressores de Asma Aziz, constatamos, com consternação, o aumento alarmante dos casos de violência contra as mulheres. Não podem ser tomadas medidas apenas caso a caso”, escreveu na rede social Twitter a organização de defesa dos diretos humanos. Dados estatísticos com base na educação, poder político e poder económico das mulheres, comprovam que o Índice de Desigualdade de Género da ONU, em 2016, colocou o Paquistão no 147.º lugar, numa lista de 188 países. Asma Aziz in Lahore; in which century we are living in !!! It’s pathetic . The lady informed the media that her husband and his friend beaten her with pipe and cut her hair when she refused to #Dance in front of the friend of her #husband , #pakistan pic.twitter.com/gQTAzltm4J — Rajesh (@rajeshrajput25) March 27, 2019 LINK ORIGINAL: Correio da manha

Entornointeligente.com