Mariano, el peor rating del Real Madrid en FIFA 23

Al final Mariano Díaz se quedó en el Real Madrid . Otra temporada más donde el dominicano estará en el banquillo y solo jugará unos cuantos minutos cuando haya una emergencia producto de lesiones o expulsiones.

El último golpe para Mariano es ver como poco a poco su relevancia en el fútbol europeo va en decadencia por la falta de acción y otra prueba de ello se traslada al mundo de los videojuegos.

El delantero del Real Madrid es el jugador peor valorado en los ratings publicados por el conjunto merengue en sus redes sociales en el popular juego digital en su más reciente versión, FIFA 23.

De acuerdo a los ratings del videojuego Mariano solo cuenta con una valoración de 74, la peor del club blanco, por debajo de jugadores reservas como Jesús Vallejo (75), Andriy Lunin (75) y Dani Ceballos (77).

Mariano Díaz. JUANJO MARTIN/EPA-EFE/Shutterstock. Mucho más arriba se encuentran otros como Camavinga con 79, Rodrygo y Luca Vázques con 81 y Nacho Fernández y Tchouaméni con 82 de rating. En su etapa en el Olympique de Lyon Mariano llegó a tener 80 de valoración, club con el que anotó 21 goles en 48 partidos.

Esto es solo un pequeño capítulo en la extensa novela de Mariano Díaz en el Real Madrid, el sueño idílico para el jugador, pero el que en la práctica ha sido una pesadilla por su falta de juego.

💥 ¡La plantilla al completo!

🤔 ¿Qué pensáis, madridistas? | #FIFARatings pic.twitter.com/vIPGRTTEWY

— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 15, 2022 De acuerdo a Marca el pasado mes de agosto se le estuvo buscando nueva vez una solución al tema Mariano y la opción fue dejarlo salir sin pedir ni un solo euro al posible club destino y tampoco pensaron en acudir a la vía de la rescisión de su contrato.

En temporadas anteriores Mariano tampoco ha dado su visto bueno para una posible cesión a otro club en La Liga, movimiento que también se hace difícil por su elevada ficha.

No obstante, días después, el Diario AS publicaba que el quisqueyano habría aceptado que debería dejar el Madrid durante el verano pasado, algo que evidentemente no se produjo y se mantiene en el club como la última opción en la ofensiva merengue.

En 2022 Mariano solo ha visto cinco minutos de acción en el partido ante el RB Leipzig como suplente en el Santiago Bernabéu durante la UEFA Champions League.

