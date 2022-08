Mariangel Ruíz confiesa si tendrá hijos con su esposo Carlos Felipe Álvarez (+VIDEO)

Entornointeligente.com /

Ahora que el amor ha llegado nuevamente a su vida, Mariangel Ruíz ha comenzado a replantearse la idea de agrandar la familia. La venezolana Mariangel Ruíz no ha dejado de estar en boca de todos luego de que confirmara su relación con el actor Carlos Felipe Álvarez hace pocos días. La criolla expresó que en estos momentos está muy enamorada y que esto le ha llevado a replantearse varias cosas, entre las cuales está el tema de la maternidad.

Ruíz dijo que su actual relación llegó de manera sorpresiva y sin condiciones: «Condicionamientos profesionales no, pero sí conversaciones que para mí son importantes», haciendo referencia a su noviazgo con Carlos Oscariz , quien le pidió que no trabajara en telenovelas para poder estar juntos.

Luego agregó que para ella «Es importante en una relación preguntarte si quieres casarte o no casarte, tú quieres tener hijos o no quieres tener hijos», a lo que Viviana le cuestionó si esa pregunta estuvo presente en la mesa cuando ella y Carlos Felipe decidieron comenzar una relación. Ruíz respondió «Sí, sí estuvo (…) De (parte de) él». Luego aclaró que él «no tiene hijos».

«Yo decía ‘quiero tener más hijos’ y lo tenía como meta, y después se me quitó de la cabeza (…) Se me había quitado esa idea, se me había la ilusión, y ahora como que otra vez la tengo» , aseguró.

Después añadió «Me tengo que apurar», señalando que a sus 42 años no quería esperar demasiado para tener un bebé. Por último, afirmó «A mí me gustaría pronto (…) Que chévere que se dé, a mí me encantaría».

