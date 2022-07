Mariangel Ruiz revela la curiosa razón por la que elige a figuras públicas como pareja y el precio que ha tenido que pagar (+Video)

Entornointeligente.com /

La actriz criolla Mariangel Ruiz comentó por qué todas sus parejas sentimentales son personas reconocidas por el público. En una entrevista con el periodista venezolano Luis Olavarrieta, la modelo y empresaria fue cuestionada sobre la razón por la cual sus parejas han sido hombres reconocidos , recordando que El Potro Álvarez era beisbolista, cantante y actor, Carlos Ocariz una figura política importante para la oposición y actualmente se acaba de casar nuevamente con un personaje de la televisión, el actor Carlos Felipe Álvarez.

En este caso, Mariangel Ruiz expresó «No lo he hecho planeado, yo siempre me he hecho esa pregunta, por qué elijo como parejas a personas públicas, debe tener mucho que ver porque a mi me cuesta mucho conocer de cero a alguien que no conozca de nada, no se si es algún temor, pero el hecho de que yo salga con alguien de que no tenga referencias por ningún lado, me ha alejado siempre y cuando alguien es público de alguna manera lo conoces, tienes referencias, sabes quien es».

VER TAMBIÉN ※ Mariangel Ruiz contó todo sobre Carlos Felipe Álvarez «Tuvimos una relación en el 2011″(+Video)

Asimismo, la empresaria comentó que muy pocas en su vida ha tenido una cita con un hombre desconocido, y por ello sus relaciones son con personas reconocidas en el medio, ya que le inspiran más confianza, agregando que no se trata de que sea famoso ni nada, sino la confianza de relacionarse.

Finalmente dijo que ha generado controversias con sus relaciones al estar expuesta al público « Yo he pagado siempre ese precio, pero yo no lo he sentido conscientemente, pero ahorita estoy bien».

Redacción Gossipvzla

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

Entornointeligente.com