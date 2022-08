Mariangel Ruiz revela la curiosa razón por la que elige a figuras públicas como pareja y el precio que ha tenido que pagar (+Video)

Entornointeligente.com /

En este caso, Mariangel Ruiz expresó «No lo he hecho planeado, yo siempre me he hecho esa pregunta, por qué elijo como parejas a personas públicas, debe tener mucho que ver porque a mi me cuesta mucho conocer de cero a alguien que no conozca de nada, no se si es algún temor, pero el hecho de que yo salga con alguien de que no tenga referencias por ningún lado, me ha alejado siempre y cuando alguien es público de alguna manera lo conoces, tienes referencias, sabes quien es».

Asimismo, la empresaria comentó que muy pocas en su vida ha tenido una cita con un hombre desconocido, y por ello sus relaciones son con personas reconocidas en el medio, ya que le inspiran más confianza, agregando que no se trata de que sea famoso ni nada, sino la confianza de relacionarse.

Aquí la entrevista:

«No eramos felices»: Mariangel Ruiz contó cómo fue su separación de Carlos Ocariz

