Mariangel Ruiz «Entre al Miss Venezuela para ganarme un carro» (+Video)

La actriz venezolana Mariangel Ruiz reveló que realmente no tenía deseos de ser Miss Venezuela. En una entrevista con la presentadora de televisión Viviana Gibelli, la actriz venezolana habló de su paso por el certamen de belleza nacional , agregando que únicamente participó en el concurso debido que en esa época, a las modelos que participaban en el Miss Venezuela les otorgaban más remuneración económica, por lo cual se incluyó para ser una reina de belleza.

Asimismo, Ruiz también contó que le interesaba más lo material que el simple hecho de un reinado, alegando « Para mi era importante tener ese check dentro de la lista de lo que yo había hecho, no era porque soñaba con ser reina ni nada de eso» , y explicó que su deseo no era la corona como otras de sus compañeras «a mi me quitaba el sueño ya una vez que estaba en el concurso, tener un carro, porque yo decía que si las tres primeras finalistas o la ganadora se ganaba un carro, yo quería estar ahí».

Seguidamente, reveló que todo fue absolutamente por el carro y para ganar más dinero « Mi ambición siempre ha sido generar dinero en mi trabajo, sobretodo a edad, ahora valoro otras cosas, estoy más pendiente de hacer trabajos que disfrute, pero desde chiquita tuve una mentalidad de producir».

Por último, hay que recordar que Ruiz fue ganadora del Miss Venezuela en el año 2002 y Virreina en el Miss Universo 2003.

