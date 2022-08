Mariangel Ruiz dejó la actuación por un hombre «Me dijo yo no quiero estar con alguien que esté en novelas» (+Video)

Entornointeligente.com /

La actriz venezolana Mariangel Ruiz habló sobre su carrera artística y su tiempo como actriz. La modelo y empresaria, reveló que tras ganar el Miss Venezuela se abrieron muchas puertas, entre esas trabajar como animadora, agregando que estuvo un buen tiempo en el matutino de venevisión «Portada’s» hasta que sintió que no le llenaba este trabajo y empezó a hacer castings para la actuación.

En este caso, Ruiz comentó que hizo el casting y la seleccionaron, agregando que fue La Viuda Joven en 2011 donde participó con Verónica Schneider, Luis Gerónimo Abreu y ahora esposo, Carlos Felipe Alvarez.

Asimismo, la artista dijo que después de concluir esta telenovela no actuó más y fue una razón ajena a ella, explicando « Coincidió que después de esa novela, no tanto tiempo después, menos de un año, entré en una relación de pareja con alguien que conversamos sobre esto» seguidamente explicó que este hombre, a quien prefirió no mencionar, le contestó « Yo no quiero estar con alguien que esté en novelas, y yo en ese momento como dije, bueno ok, accedí, pero al tiempo me provocó volver a hacer novelas y por no romper el acuerdo, no accedí».

Aunque Mariangel le parecía más cómoda la animación, dijo que siempre se quedó con ganas de saborear un poco más el gusto de la actuación, y aunque le surgieron más oportunidades buenas luego de La Viuda Joven, no pudo realizar más telenovelas por su relación.

Redacción Gossipvzla

