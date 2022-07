Mariangel Ruiz contó todo sobre Carlos Felipe Álvarez «Tuvimos una relación en el 2011″(+Video)

Entornointeligente.com /

La actriz venezolana Mariangel Ruiz habló de su nueva historia de amor con el actor Carlos Felipe Álvarez . La artista criolla recientemente habló en una entrevista con Luis Olavarrieta y expresó todos los detalles sobre su ahora esposo, Carlos Felipe, y contó cómo fue que inició esta relación y qué es lo que le atrajo del galán de telenovelas. Por este motivo, la también empresaria reveló que ella y el artista se conocían de antes, así que tuvieron fue un reencuentro.

Asimismo, la ex reina de belleza contó « Fue reencontrarme otra vez con él, no me lo imaginé nunca, cuando trabajamos juntos hace 12 años, en la Viuda Joven, bueno ahí nos conocimos y ahí hubo una relación, que se terminó con la novela y con un algo que yo todavía le pregunto, por qué me borro del pin cuando había Blackberry, después no nos vimos nunca más» , hasta ahora que la vida los juntó para convertirse en marido y mujer.

Seguidamente, Mariangel comentó que todo lo que ha venido ocurriendo desde que se vieron nuevamente fue una sorpresa, pues no pensaba que terminaría nuevamente enamorada y casada « Estamos viviendo una etapa tan bonita y tan inesperada, y ha sido un regalo para mi, algo que no esperaba venir. No lo había vivido nunca en una relación, estar tan en calma y disfrutar de lo más sencillo, de una conversación, de lo que sea, va más allá del enamoramiento, hay una paz ahí que es muy sabrosa».

Además, reveló que el reencuentro comenzó saludandose a través de Instagram y hablando eventualmente, hasta que se comenzaron a ver y hacer planes bonitos en pareja que los llevó hasta donde están hoy día, en matrimonio. Finalmente, Ruiz dijo que no va con precauciones en su relación y están disfrutando de todo plenamente.

