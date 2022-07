Mariangel Ruiz confesó que llegó a «Falsificar cédulas» cuando era adolescente y no para entrar a discotecas precisamente (+Video)

Entornointeligente.com /

En su conversación con la conductora de televisión Viviana Gibelli, Mariangel Ruiz confesó sus actos ilegales. En una entrevista con la presentadora criolla, Mariangel Ruiz reveló que ha estado trabajando desde muy corta edad, agregando que desde los 14 años se empezó a meter de a poco en el medio del entretenimiento, por lo cual reveló que trabajaba en pasarelas y la movida publicitaria « Yo estaba muchachita pero yo tenía una estatura y un aspecto ya de adulta, entonces trabajé mucho en desfiles, los diseñadores aquí en Caracas lanzaban dos colecciones al año, yo llegue también a falsificar cédulas, claro, para trabajar».

VER TAMBIÉN ※ Mariangel Ruiz revela la curiosa razón por la que elige a figuras públicas como pareja y el precio que ha tenido que pagar (+Video)

Seguidamente, explicó que tuvo que falsificar documentos para poder trabajar en campañas publicitarias ya que no podía por ser menor de edad, explicando « No podía hacer campañas o no podía trabajar en eventos donde se trabajará con alcohol y cigarrillo y habían muchos eventos donde las promociones principales eran de Belmont, pero yo cambiaba cédulas como a los 16 años, yo decía: ‘Este trabajo no me lo puedo perder’».

En este caso, Mariángel confesó que así estuvo trabajando ilegalmente hasta su mayoría de edad, haciendo proyectos relacionados a la moda hasta adentrarse en el Miss Venezuela donde resultó la reina electa en el año 2002 .

Redacción Gossipvzla

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

Entornointeligente.com