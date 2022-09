Mariana Mazzucato al Festival Internazionale del Libro di Edimburgo (audio notizia)

Entornointeligente.com /

In collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura, durante il Festival Internazionale del Libro di Edimburgo ha avuto luogo un incontro con l’economista italo-statunitense Mariana Mazzucato.

Mariana Mazzucato è un’economista, docente presso l’University College di Londra in Economia dell’Innovazione e del Valore Pubblico ed è fondatrice e direttrice dell’Institute for Innovation and Public Purpose (papish).

L’evento ha preso in esame tre sfide ritenute essenziali nell’epoca attuale: disuguaglianza, crisi climatica e malattie. Secondo Mariana Mazzucato, l’innovazione da parte dei governi è essenziale per ispirare la cooperazione tra soggetti pubblici e privati e portare il cambiamento dal basso verso l’alto.

