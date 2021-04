Mariana Lima: 'A vida toda tive que trabalhar minha tendência à depressão'

Entornointeligente.com / Conhecida pela intensidade com que mergulha nos personagens, Mariana Lima foi fundo na proposta da diretora artística Luísa Lima para alcançar o estado emocional da mãe de uma dependente de crack, vivida por Letícia Colin , na série “Onde está meu coração”. A ideia era colocar no jogo de interpretação questões pessoais dos atores, como se suas vidas estivessem implicadas naquela história. Por meio de conversas sobre memória, família, filhos e casamento, o elenco acionava gatilhos para uma sensibilidade que era quase palpável no set visitado pelo OGLOBO.

“Se minha filha aparecesse assim, não sei se aguentaria”, pensou Mariana na cena em que Letícia surge destruída após dias largada na rua. Porém, mais que a imagem das filhas, Elena e Antonia, a atriz acessou memórias de si mesma adolescente. Época em que era da “pá virada” e apavorava os pais experimentando todo tipo de droga. Uma vez, se meteu sozinha no deserto para para tomar peiote.

Paulistana, filha de publicitários de classe média, Mariana desistiu de estudar História (curso que retomou há um ano) para fazer teatro. Passou pelo Centro de Pesquisa Teatral, de Antunes Filho, e pelo Teatro da Vertigem. Jamais se poupou nos laboratórios. Encarou noites em prostíbulos, delegacias, deu aulas de interpretação no Carandiru…

Agora, além da série de George Moura e Sergio Goldenberg, que estreia dia 4 no Globoplay (o primeiro capítulo será exibido segunda-feira, na Globo), Mariana estará em um “Um lugar ao sol”, próxima novela das 9. Vive uma ex-modelo que engravida aos 50 anos e se envolve com a personagem de Natália Lage. A atriz ainda vai lançar o livro de sua peça “CérebroCoração” pela Cobogó, e rodou os filmes “Ela e eu”, de Gustavo Rosa, e “A ruptura”, de Marcos Saboya, além de um longa com João Wainer.

Em conversa por Zoom (de dentro do carro para fugir da zoeira de casa na quarentena), a atriz de 48 anos explica porquê ela e o marido, o ator Enrique Diaz , decidiram morar em casas separadas após 24 anos sob o mesmo teto, conta que os antidepressivos estão em seu altar junto com santos e orixás e diz que Andréa Beltrão salvou sua vida.

Qual a importância de levar o assunto como a dependência de crack para a TV?

A gente se conecta com esse assunto através de notícias sobre usuários de crack sendo tirados dos lugares. A gente se envolve, mas pensa: “Isso não tem nada a ver comigo”. Uma operação que o George ( Moura ) faz na série é obrigar a classe média, que é o caso da família retratada, a participar disso. O assunto passa a ser nosso, e já deveria ser há muito tempo. É saúde pública.

A nossa hipocrisia em relação às drogas faz uma hierarquia: álcool pode, maconha pode, cocaína é aquela coisa “ah, conheço uma pessoa”, mas craque? É como se quebrasse um paradigma social. A gente conheceu uma família cuja filha ficou quase cinco anos nessa. Fugia com o carro e vendia, era encontrada três dias depois com a mesma roupa. Os pais, compreensivos, a acolhiam.

Fomos em roda de partilha, porque através da experiência do Fabio ( Assunção, que luta contra a dependência química e interpreta o pai da família ), percebemos que, para entender esse assunto, não bastava ler e pesquisar. Era preciso sentir na pele. O que significa aceitar a diferença máxima dentro da sua família. É como ter um filho deficiente, algo que, a princípio, você não suportaria.

PUBLICIDADE A série fala de adicção, mas no fundo, fala desse campo de afeto familiar e social que pode acolher essas pessoas. De como as famílias ficam quebradas. E a Luísa ( Lima ) teve coragem de nos filmar num estado de tristeza muito profundo.

Você pensava nas suas filhas?

Muito. Eu as colocava ali no jogo. Mas elas são muito mais saudáveis. Tinha muito uma relação com a minha mãe, que apanhou comigo adolescente. Fui uma jovem da pá virada. Tipo drogas, tudo. Com 16 anos, já estava na vida. Mas nunca fui adicta de nada. Gostava de experimentar tudo. Meus pais sempre foram lúcidos, compreensivos e me ajudaram muito.

Mariana, Enrique e as filhas, Elena e Antonia Foto: reprodução Mas eu tinha um drive de ir fazendo as experiências. Desde viajar sozinha pro México, Colômbia, me perder no deserto, com uma mochila, para tomar peiote. Era uma avidez por experimentar e ficar exposta. Mas nunca fui viciada em nada. Sou viciada em café, tabaco, vícios que a gente aprende a dominar.

Hoje, faço exercício, sou mais saudável. Minha geração era aquela de São Paulo nos anos 1990, né…

Imersa em um caldo cultural que usou muita droga para se conectar com a inspiração artística… Sua experiência com drogas te ajudou a se aproximar da personagem da Letícia?

PUBLICIDADE Bastante. Nunca cheguei perto do estado avançado em que a Amanda ( personagem de Letícia ) chega, o mais perigoso da droga, que é o do auto-abandono. Quando a gente abre mão de tudo em nome daquilo, perde a identidade. Você não importa, sua família, seus amigos. Isso pode acontecer em várias instâncias, inclusive com religião. A pessoa fica tão fascinada que perde a si próprio.

Esse é um perigo que enfrentei, que todos enfrentam com qualquer tipo de droga. Inclusive o álcool, que é totalmente aceito e liberado. Tenho familiares e amigos que se perderam radicalmente. É uma droga tão pesada e perigosa como o crack.

Você é a favor da descriminalização das drogas?

Totalmente a favor. Nossa situação carcerária é intolerável, não tem mais parâmetro nas sociedades que encararam isso como uma situação de saúde pública. Pessoas são presas e sofrem por porte de pequenas quantidades de maconha em vez de serem tratadas, reinseridas na sociedade. Médicos, políticos, pessoas capacitadas falam isso. Fora a potência da indústria da maconha para tratar várias doenças. Tenho amigas com filhos esquizofrênicos que estão sendo ajudados pela maconha. Tem tanta coisa para resolver no Brasil. Mas essa é uma questão séria.

PUBLICIDADE Daniela Thomas diz que você transforma personagens em criaturas. Você é conhecida por mergulhar nas pesquisas dos seus trabalhos. Como lida com essa intensidade na vida cotidiana?

Hoje, lido melhor, mas já apanhei bastante dessa intensidade. Aprendi a entrar profundamente, mas também a sair, algo que fiquei muito tempo sem saber. Minha vida ficava muito contaminada pelas personagens. Mas tento fazer com que seja no limite do saudável.

Amadureci nesse sentido, mas, às vezes, danço radicalmente. Porque pratico essa bruxaria de deixar o trabalho se contaminar pela minha vida e vice-versa. Isso implica em risco sempre, porque aí estou mexendo com o meu casamento, por exemplo. Mas fui aprendendo a não acabar com o casamento só porque ele acabou na série ( risos ).

Estou aprendendo a voltar e tenho técnicas: vou pra casa, fecho o meu campo para aquilo, faço exercícios, leio, cuido da minha família.

Mas precisou se conter para se encaixar no mundo?

Total. Estar no mundo não é tarefa fácil. E acho importante estar de forma consciente. O inconsciente é algo poderoso e que pode ser acessível. A gente fala que as drogas alteram a consciência… A arte é uma droga que altera a consciência o tempo inteiro. A gente entra num espaço que sai do plano cotidiano, da ação e resposta, para imaginar mundos que que não são nem possíveis e se tornam possíveis na nossa frente.

PUBLICIDADE Mas viver conscientemente e saber que a existência é social e política. Tenho conta pra pagar, eleição para votar, adolescente pra educar, casamento pra cuidar. E esse Brasil, né… Socorro, SOS Brasil!

Você veio do teatro alternativo. Fazer TV, novela foi uma questão?

Na época, foi um drama. Tinha 24 anos e televisão era algo fora da minha cabeça. Ia fazer faculdade de História. Com 17 anos, fui fazer teatro e nunca mais parei. Quando comecei a fazer oficina da Globo, o Luiz Fernando ( Carvalho ) tinha ido assistir ao ( espetáculo ) “Livro de Jó” e me convidou para fazer novela com o Fabinho ( Assunção, “O rei do gado” ). Fiquei super mexida. Aí, comecei a ver novela para ver quem era Sênio Garcia, não sabia quem eram as pessoas…

Diziam: “Você não vai conseguir conciliar peça e novela”. O quando o George ( Moura ), que era assistente do Luiz, me ligou dizendo “você passou, vai ser muito legal”, eu disse que não ia, que não podia abandonar a peça, o Teatro da Vertigem. E ele: “Você não tá entendendo, é uma novela das 9, com o Luiz Fernando Carvalho!”.

Acabei indo, mas não sabia onde estava nem o que fazia. Demorei uns bons anos para aceitar que aquilo era uma realidade possível para mim. Depois fui querendo mais e achando bom, porque tive a sorte de trabalhar com pessoas muito legais. Hoje, é uma coisa tão forte e artística pra mim quanto o teatro. Adoro gravar para a TV, fazer série e estou gostando até de fazer novela. As parcerias que tive mudaram a minha vida.

PUBLICIDADE Você disse que se arrependeu de fazer o filme “Real”, que tem um discurso mais próximo do PSDB. Depois, falou que se arrependeu de ter dito que tinha se arrependido… O que houve?

Fiquei pensando no diretor, ele não merecia isso. Dá tanto trabalho qualquer trabalho que não quero mais falar assim. São pessoas muito legais que estão no filme e, ao lerem isso, ficariam chateadas. É muito difícil poder escolher o que a gente faz. Demora. Passei muito tempo falando “tenho que fazer esse trabalho, preciso pagar conta”. Pessoalmente, talvez seja o único filme que não possa assinar ideologicamente. Vai por um caminho chapa branca demais… Mas, enfim, é do jogo… Mas tem coisas que não faço mesmo, tipo campanha política.

Você deixa clara a sua posição política à esquerda. Nas últimas eleições, foi para a rua conversar com eleitores. Tem valido a pena bancar suas convicções abertamente?

Não tem saída pra mim. Agora, negocio o que posto no Instagram. Faz parte de um acordo comigo mesma e com o trabalho. Mas não tenho como não deixar claro que sou completamente contra esse governo. Uma hora, as pessoas vão saber, vão catar na Internet e me ver no Largo do Machado com a plaquinha “vamos conversar?”.

PUBLICIDADE Não consigo aceitar tanta desigualdade, um país estruturado numa relação racista, patriarcal e violenta. Essa violência me afeta diariamente, não há como eu não falar disso. Mas não coloco foto de Bolsonaro e do ( Ricardo ) Salles ( Ministro do Meio Ambiente ) nem pra criticar. Não quero a imagem deles relacionadas à minha de nenhuma maneira. Quero que essas pessoas desapareçam das nossas vidas o mais rápido possível e a gente saia das trevas.

Mas não posto só isso. Quando ficamos muito reativos, nos transformamos nisso. Não acho essa raiva construtiva. Temos que usar a indignação para dialogar. Fico tentando entender o que pensa uma pessoa que votou e ainda acredita nesse governo. O que ela come? Como se reproduz ( risos )? Precisamos entender, não tem jeito. Ou em 2022 a gente vai estar se estapeando de novo?

Às vésperas dos 50 anos te assustam?

Está sendo melhor agora do que a chegada nos 40, quando fiquei em crise. Senti que minha potência de vida estava diminuindo, fiquei muito aflita. Não era só pele, cabelo, era uma baixa de libido. Passei a tratar disso na terapia, fui numa médica ortomolecular para balancear a baixa de testosterona. Aí, você negocia se toma alguma coisa, se passa creme.

PUBLICIDADE Com 45, tive uma quedona. Fiquei deprimida, triste, cansada. Agora, sinto que estou melhor. Estou chegando aos 50 com saúde, libido de novo, vontade de namorar, transar, estar com as pessoas. Acho que a medicina é uma ajuda nessa fase porque é uma descida de morro que vou te falar…

A menopausa já rolou?

Está rolando uma pré-menopausa e estou entendendo que ela é um limbo talvez pior que a menopausa em si. É foda. Tomo umas vitaminas que têm me ajudado. Estou mais saudável com bebida, com tudo. Durmo e cordo cedo. Descobri há pouco tempo o mar. Andréa Beltrão me levou para nadar em Copacabana e ajudou a salvar minha vida.

Porque tenho um pé grande na depressão, na melancolia, é uma questão de família. A vida inteira tive que trabalhar a minha tendência à depressão, que nessa pré-menopausa aumentou como tudo. Aí, veio a pandemia e não tem nem onde sair para dançar… Danço na sala com as minhas filhas.

Você já contou que nem imaginava se casar. E lá se vão 24 anos de casamento. A parceria só dura porque vocês consideram a possibilidade de separar?

A gente está há 24 anos se separando ( risos ), nossos amigos não aguentam mais. Toda vez que tem uma crise e estou chorando, vem a Drica ( Moraes ) e fala: “Gente, isso aconteceu ano passado, vamos ter calma”. A gente virou meio chacota…

PUBLICIDADE Somos muito apaixonados, é uma paixão louca. Às vezes, vem uma raiva louca também, e a gente quer se matar. Vamos buscando alternativas. Agora, por exemplo, a gente mora em duas casas diferentes, em Laranjeiras e no Jardim Botânico.

A gente fica vários dias sem se ver, em outros, ficamos os quatro na mesma casa. Há dias que são ótimos, as meninas vão para a casa dele e eu fico sozinha, e vice-versa. Tem semana que é uma menina comigo e outra com ele. Foi uma separação para o casamento continuar. E deu um gás bom. Vamos ver como acontece, porque dentro da mesma casa estava muito difícil.

Qual é o acordo de vocês? Já deu problema?

Ah, já deu muita merda. A gente já fez direito, já fez merda… Em 24 anos, claro que já tiveram outras pessoas, e a gente administrou isso bem em algumas fases. Em outras, muito mal. Precisou de muita terapia, choro, perdão de joelhos, “desculpas por ter exposto”. Outras vezes, isso fazia parte do acordo.

Uma época a gente fez uma terapia de família incrível. Lembro de a analista dizer: “Vocês têm que renovar o acordo, não podem manter o contrato de quando tinham 30 anos. Aos 40, que contrato é esse? Pode ter outra pessoa agora? Então, renovem!”.

PUBLICIDADE Se não, fica na vigência de um contrato de quando se estava na festinha, ficando com todo mundo. As coisas mudam, porque tem filho ou alguém está mais sensível… Porque não quero vê-lo com ninguém, nem ele. Isso tem que ser conversado.

E a gente foi administrando, não sem fazer um monte de cagada. Espero que a gente continue com essa vibração tesuda. Isso não significa que a gente precisa ficar transando com todo mundo fora do casamento. Agora, nem é essa a vontade.

Enrique me disse numa entrevista: “O lugar do homem contemporâneo é o de escuta”. Ele pratica isso em casa?

Pratica ( risos ). Ele disse isso e também que tem uma hora em que precisa dizer “chega”. Aí, fiquei pensando em como é isso… O lugar é de escuta, mas ele diz “chega” ( risos )? Claro que ele tem que falar “chega”, porque somos três mulheres. Sei que a gente pode ser muito estridente. Mas só a palavra “estridente” já é carregada desse machismo patriarcal. Porque é estridente quando estou querendo falar sem parar?

Ele faz um esforço lindo para escutar. Mas tem muita personalidade, é leonino e o homem da casa. A gente fica o tempo todo não deixando ( risos ). Meu corpo minhas regras ali é todo dia. Ele se defende, aprende, escuta, é sensível. Mas é um aprendizado para todos nós, né? Pra mim também. Por ser mulher, já me coloquei em segundo plano internamente. Primeiro, tinha que resolver a questão dele; depois, a minha.

PUBLICIDADE Hoje, não faço mais esse tipo de concessão. A mudança de apartamento também foi um “quero ter o meu lugar, ser dona absoluta dessa casa, dizer que isso fica aqui e aquilo ali”. E ele, dono da casa dele também. É um exercício de limite.

Qual é a lembrança mais forte que tem da sua infância?

Nasci numa casinha em São Paulo e tive uma infância bem gostosa. Meus pais eram classe média baixa e se separaram quando eu tinha 8 anos. Minha mãe se casou de novo e teve minha irmã, que tem Down. Foi uma revolução na nossa vida. Ela está com 38 anos. Quando nasceu, o médico queria colocá-la numa instituição, dizia era ia ser um vegetal.

Era um bebê lindo! Minha mãe, falou “que isso, vamos levá-la pra casa”. Ela fazia fisioterapia, fonoaudiologia, puxava a língua da Mel ( Melina ) para fora com a mão com muito carinho. Deu uma coisa de afeto na gente…. Dormíamos no mesmo quarto, eu meu irmão e ela. Meu pai e minha mãe sempre leram muito. A paixão que tenho por literatura vem muito da minha casa.

Outra coisa que marca é que meu pai se casou de novo e teve um filho. O perdemos num acidente de carro aos 10 anos. Elena, minha filha, tinha 9 meses. Isso nos quebrou. Me quebrou profundamente. Tinha acabado de ter filho. Estava saindo de uma leve depressão pós-parto aí, afundei, foi um sufoco. Foi nessa fase que precisei me tratar além da análise, que fazia desde os 17 anos.

PUBLICIDADE Conheci meu psiquiatra, que me ajudou muito. Os remédios psiquiátricos me salvaram. Não vivo sem eles, estão no meu altar junto com santos e orixás.

E você levou sua experiência com os antidepressivos para o palco, com a peça “Cérebro-coração”…

Sempre gostei do assunto, lia bulas, neurociência. Aí, quando eles começaram a fazer parte da minha vida, estar viva para mim significava entender isso: o que o remédio estava fazendo com o meu cérebro. Quis entender isso quimicamente. Meu avô, por exemplo, é da geração que tomou muito eletrochoque.

Percebi o quanto a ciência evoluiu no sentido de entender que nosso cérebro está a serviço do corpo todo. Nosso intestino, nossos órgãos sexuais também são nosso cérebro. Tudo é essa grande máquina que, muitas vezes, falha. Para de funcionar, seja porque você perdeu uma pesssoa ou tomou mais drinques do que achava que podia, atravessou um limite.

Antes, a ciência não tinha recursos para tratar isso com tanta sensibilidade. Hoje, tem um remédio que estimula a produção de serotonina dentro do cérebro, e aí é magico.

Se você pensar que em alguma outra instância o Ayahuasca faz isso… Os indígenas estão falando sobre o poder das plantas há tanto tempo, e a gente sem ouvir. Na peça, brinco que esses remédios estão absorvendo esse conhecimento sem nem pagar aos indígenas direito autoral por dessas descobertas ( risos ).

