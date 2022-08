Mariam Obregón habla del sex0 con su ex novio Pepe Goitia: «Me revolcaron mucho mejor después» (+VIDEO)

Entornointeligente.com /

En un reciente video para su canal de YouTube, Mariam Obregón habló sobre su relación con Pepe Goitia y cómo se llevaban en la intimidad, asegurando que fue lo que menos disfrutó de los años que estuvieron juntos. La influencer venezolana Mariam Obregón recientemente realizó una entrevista al influencer colombiano Camilo Pulgarin , mejor conocido por su seudónimo «María José», en la que reveló varios detalles de su vida privada.

Entre los comentarios, Obregón no pudo dejar de responder una pregunta referente a su intimidad, en donde aseguró que no disfrutaba de mantener relaciones sexuales con su ex novio Pepe Goitia .

En la entrevista, Mariam explicó que «Yo duré tres años con Pepe (…) yo estaba enamorada de él por otras cosas, yo no considero que mi sexo con él fuera el mejor», para después agregar «Me revolcaron mucho mejor después».

Entre bromas con su entrevistado, la venezolana no dejó de decir que no pretendía hacer quedar mal a su ex pareja, sino comentar algo que ella había aprendido de su anterior relación.

A raíz de esto, la criolla comentó que «Los dos estábamos muy pequeños, yo considero que él ahorita tiene que tener mejor polvo».

Cabe destacar que Mariam Obregón y Pepe Goitia fueron una de las parejas de youtubers más conocidos en Venezuela, debido a la popularidad de ambos, logrando incluso concretar un público de más de 1 millón de seguidores.

