Mariah Carey celebra que está en el Salón de la Fama de Compositores

El nombre de Mariah Carey será presentado en el Salón de la Fama de Compositores, y la cantante fue a Instagram a celebrar este gran reconocimiento.

Después de la noticia de que los artistas fallecidos Whitney Houston y Notorious BIG estaban entre los seis nominados para el Salón de la Fama del Rock & Roll, se confirmó que Mariah Carey, Pharrell Williams y otros fueron nominados para el Salón de la Fama de Compositores 2020.

Carey, quien tiene 19 éxitos número uno, más que cualquier otro artista solista, lidera la clase de nominados este año. Aunque es conocida por su voz, también coescribió la mayoría de sus éxitos, incluyendo ‘All I Want For Christmas Is You’, que también alcanzó el número uno el mes pasado. La diva fue a Instagram y reaccionó a las emocionantes noticias.

“No puedo creer … ¡El Salón de la Fama de los Compositores! Este es realmente uno de los mayores honores de mi carrera. ¡Estoy tan orgullosa de estar en compañía de tan legendarios compositores!”, dijo en la red social.

Según CBS, los actos se presentarán oficialmente en la 51a cena anual del Salón de la Fama el 11 de junio en la ciudad de Nueva York. Vía: La Botana.

