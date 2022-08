Mari Manotas y su dura respuesta a quienes la juzgan por video con otro hombre

Entornointeligente.com /

Marialejandra Manotas , la expareja del humorista Alejandro Riaño, se pronunció a través de las redes sociales, tras recibir varias críticas por un video en el que aparece con otro hombre.

La arquitecta asistió a un concierto de salsa que se llevó a cabo en Bogotá recientemente y un seguidor la grabo en compañía de un hombre, que no hace parte de la farándula.

En las imágenes se ve a Manotas disfrutando del concierto en compañía de un hombre que la abraza por la cintura. Además, le habla al oído en varias ocasiones, por lo que varios internautas opinaron sobre ello.

Al ser consultada sobre ese momento, en un programa de entretenimiento, l a modelo aseguró que se trataba de un amigo con el que decidió ir al evento.

Sin embargo, se mostró molesta por quienes la criticaron. «La gente es muy pendeja. No mentiras, sabes qué, hay mucha gente linda que me apoyó y dijo que efectivamente era un abrazo. Igual estoy separada, tengo el derecho de hacer lo que a mí me dé la gana», sostuvo.

Por último, añadió; «Era un abrazo, un amigo. Estoy estrenando amor, que soy yo. No necesito nada más».

