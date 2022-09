Margot Robbie luce el look de oficina definitivo con este tres piezas de Mango

Entornointeligente.com /

Cada vez son más las celebrities que deciden vestir con prendas low-cost y made in Spain , y después de conocer el vestido negro cut out más funcional de Olivia Palermo o maravillarnos con los estilismos de Gigi Hadid firmados por Mango , ahora es Margot Robbie quién ha decidido vestir con la nueva colección de esta firma española. Luciendo un look de oficina de matricula de honor, su tres piezas puede colgar en tu armario desde ya.

En Trendencias Mango tiene los siete vestidos perfectos para triunfar con tu próximo look de invitada y convertirte en la mejor vestida Un vistazo a… MANGO CASA El look business woman de Margot Robbie se viste en clave low-cost Con un abanico de posibilidades infinito y al alcance de todas las firmas de lujo, la protagonista de Barbie ha decidido maravillarnos con este tres piezas de la nueva colección de Mango. Formado por un chaleco ajustado, unos pantalones rectos con corte en los bajos y un blazer de líneas rectas, la actriz brilla con luz propia por las calles de Nueva York.

Margot Robbie por Nueva York con un tres piezas de Mango y salones de Prada (Foto: Mango) Comiéndose la Gran Manzana a zancadas que rebosaban estilo y savoir faire , la australiana nos recuerda que para seguir las tendencias del momento no hace falta disponer de un budget abundante.

Márcate un Margot Robbie de manera exacta Lo de inspirarse en el outfit de una celebrity está bien, pero está mejor cuando podemos lucir el look exacto con un presupuesto reducido. Formando parte de la nueva colección de Mango, este tres piezas de lana ya está a la venta (y podría arrasar en ventas). Se acompaña de un chaleco de aires clásicos , pantalones rectos y blazer oversize .

La firma española quiere demostrar que estas piezas son aptas para todas las mujeres y recurre a dos modelos de edades muy distintas (Foto: Mango) De color gris y aires empresariales, este look puede adaptarse a todas las situaciones: con zapato de tacón o mocasines lograremos un look de despacho infalible, mientras que si lo combinamos con zapatillas blancas o botas cowboy seguiremos las tendencias del momento de manera genuina. Además, la propia firma nos demuestra una genial manera de combinarlo: con jersey de cuello alto y una especie de malla de strass que asome por debajo del chaleco.

Aunque tu estilo sea streetwear o aesthetic , este conjunto quiere colarse en tu día a día.

