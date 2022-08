Marco Silva impõe empate ao Liverpool com Darwin a faturar

Entornointeligente.com /

O Fulham, treinado pelo português Marco Silva, estreou-se este sábado na edição 2022/23 da Premier League com um empate 2-2 na receção ao Liverpool, em jogo da primeira jornada.

No Craven Cottage, em Londres, os vice-campeões ingleses apresentaram-se aquém do esperado na ronda inaugural, chegando ao intervalo em desvantagem, face à cabeçada certeira do avançado sérvio Aleksandar Mitrovic, aos 32 minutos.

MITROVIC Este campeonato… ❤️

@premierleague | @FulhamFC 1 x 0 @LFC #PremierELEVEN #AgoraÉASério pic.twitter.com/iKYHkNZPrx

– ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) August 6, 2022

Subscrever No segundo tempo, os reds, que antes do período de descanso viram o ex-portista Luis Díaz enviar uma bola ao poste, conseguiram repor a igualdade, quando o uruguaio Darwin Nuñez (64), que trocou o Benfica pelo Liverpool neste verão, saltou do banco para, de calcanhar, corresponder da melhor maneira a um cruzamento de Salah. O ex-benfiquista fez assim o segundo golo pelo Liverpool, depois de já ter faturado na supertaça com o Manchester City.

DARWIN Já tinha avisado e agora vai mesmo lá para dentro

@premierleague | @FulhamFC 1 x 1 @LFC #PremierELEVEN #AgoraÉASério pic.twitter.com/05HaXJPXcU

– ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) August 6, 2022

O sérvio Mitrovic, melhor marcador do Championship (segundo escalão) da temporada passada, voltaria a bater o guarda-redes Alisson, mas desta vez da marca de penálti, aos 72 minutos.

Que exibição de Mitrovic e QUE Jogo

@premierleague | @FulhamFC 2 x 1 @LFC #PremierELEVEN #AgoraÉASério pic.twitter.com/bJzXEGmenw

– ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) August 6, 2022

Uma vantagem que os recém-promovidos ao principal escalão não conseguiram segurar, por culpa do encosto de Mohamed Salah (80′), servido de forma, aparentemente, involuntária por Darwin.

SALAHHHHH Os haters vão dizer que o Darwin não queria assistir

@premierleague | @FulhamFC 2 x 2 @LFC #PremierELEVEN #AgoraÉASério pic.twitter.com/rXH7AIjAq0

– ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) August 6, 2022

O avançado contratado ao Benfica tornou-se no terceiro jogador vindo do banco de suplentes a marcar e a assistir no jogo de estreia na Premier League, depois de Sergio Agüero (2011/12) e Alvaro Morata (2017/18).

No Fulham, o médio português João Palhinha (ex-Sporting) alinhou de início, enquanto no Liverpool, Fábio Carvalho, que há poucos meses deixou os londrinos, foi lançado na segunda parte. Já Diogo Jota ficou de fora devido a lesão.

O Liverpool, que no período de descontos ainda teve outra bola no ferro, pelo capitão Jordan Henderson, iniciou a partida com seis jogadores com 30 ou mais anos – Van Dijk, Matip, Thiago Alcântara, Henderson, Salah e Roberto Firmino -, algo que não acontecia desde fevereiro de 1994, na altura num jogo com o Southampton.

