Marco Rubio sobre Venezuela: El régimen de Maduro está estancado

El Senador Marco Rubio. REUTERS / Joshua Roberts

El senador estadounidense Marco Rubio aseguró este miércoles que el régimen de Maduro está “estancado” y que las sanciones estadounidenses se van a mantener hasta que en Venezuela haya elecciones “libres y justas”.

Por Infobae

“El régimen está estancado”, dijo Rubio durante una entrevista con Fox News. “Estoy de acuerdo, usted podría decir que la oposición está estancada, que las fuerzas democráticas están estancadas, pero el régimen está realmente estancado, no pueden viajar al exterior, no tienen acceso a cientos de millones de dólares, sus parientes tampoco pueden viajar como solían hacerlo, no tienen salida a la situación que enfrentan”.

El senador republicano, uno de los críticos más duros de la dictadura chavista, también aseguró que “mientras Trump sea presidente, las sanciones estadounidenses se van a mantener hasta que haya elecciones libres y justas”.

“Tenemos que tener paciencia estratégica y seguir trabajando en ello y otros países que están siendo impactados necesitan aumentar la presión”, dijo.

Rubio también se refirió a la creciente influencia de China y Rusia en Venezuela, y a los recientes rumores sobre una posible adquisición de PDVSA, la petrolera estatal venezolana, por parte de Rusia.

“Su capacidad de producción quedó debilitada debido a las sanciones, el debilitamiento aumentó debido a las sanciones, pero comenzó hace mucho tiempo porque se robaron el dinero en lugar de invertirlo”, explicó Rubio. “Lo que estuvieron haciendo los rusos fue tomar el crudo venezolano para ellos, venderlo en el mercado global y compartir las ganancias”. No obstante, aseguró, el petroleo “no es más una fuente de ganancias para el régimen”.

Por otra parte, admitió que Rusia y China “ya tienen una presencia” en Venezuela, porque la dictadura les “debe miles de millones de dólares y la manera en la que los está pagando es con crudo”.

“No están generando efectivo, están pagando la deuda que ya tienen con los rusos y los chinos”, dijo. “Están realmente atrapados. Se ven las limitaciones, Maduro ahora está abiertamente dolarizando la economía. La gente que tiene dolares puede comparar productos a precios inflados. Todos los demás están pasando hambre y sufriendo, especialmente los pobres, que fueron la base del consenso chavista en el pasado”.

El senador, al que se le atribuye gran influencia en las políticas del Gobierno de Donald Trump hacia Latinoamérica, también se refirió a las protestas que convulsionaron a Chile y Ecuador y a las elecciones en Bolivia y Argentina.

“Existen elementos para sospechar que elementos izquierdistas de Venezuela y de Cuba están involucrados”, dijo. “No sólo en los eventos en Chile, sino también en los eventos en Ecuador, en Argentina y en la reciente elección que parece hacer sido robada en Bolivia”, en referencia a la victoria del presidente Evo Morales, tildada de fraudulenta por la oposición.

