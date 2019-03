Marco Rubio deplora actos intimidatorios de Maduro a manifestantes contra mega apagón este #9Mar

Entornointeligente.com / marzo 09 2019, 6:53 pm

Compártelo: El Senador Marco Rubio en el Capitolio en Washington, EE. UU., 29 de enero de 2019. REUTERS / Joshua Roberts El senador estadounidense por Florida, Marco Rubio, rechazó este sábado las medidas tomadas por el régimen de Nicolás Maduro para impedir la manifestación de este nueve de marzo convocada por Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, en contra del mega apagón en varios sectores del país que prolonga hasta el día de hoy.

“En un esfuerzo por intimidar a los manifestantes hoy el Régimen de Maduro bloqueada las rutas, los soldados desmantelaron el escenario donde Juan Guaidó se estableció para hablar y agentes del SEBIN fotografiaron manifestantes. Y aún así fueron. El mundo se inspira en el coraje de la gente de Venezuela”, mencionó Rubio a través de su cuenta en la red social Twitter .

In an effort to intimidate protestors today #MaduroRegime blocked routes,soldiers dismantled the stage where @jguaido was set to speak & SEBIN agents photographed protestors.

And still the came.

The world is inspired by the courage of the people of #Venezuela .

— Marco Rubio (@marcorubio) March 9, 2019

