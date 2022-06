Marco Romero lleva «Porque yo creo en ti» a Catar

Entornointeligente.com /

Marco Romero, quien además es conductor del espacio criollo «Una y mil voces» junto a Bartola por TV Perú, volará junto a la gloria del fútbol José Velásquez para alentar a nuestro equipo y a apoyar a la barra oficial peruana. «Hoy nos toca estar con nuestro arte acompañando a la selección. Vamos a Madrid y de ahí a Doha en un camino donde vamos a dejar la garganta cantando nuestros temas para apoyar a nuestros muchachos «, expresa Marco. Mira aquí el video «Este viaje es muy especial, el estar con tus compatriotas, vivir tus costumbres, tu barrio, tu esquina con quienes viven fuera y también con los hinchas que viajarán a este importante encuentro. Esta ocasión es para juntarnos, unirnos, gritar y unirnos todos en un objetivo que es la clasificación para el mundial», explica el artista. Mira aquí el video Para el efecto, Marco fue designado embajador de New Athletic como parte de su programa digital denominado «El Camino del Hincha de New Athletic», que será transmitido por redes sociales. Mira aquí el video Más en Andina Tras el anuncio de las estrellas del género urbano, el Perú recibirá esta vez al hip hop y el R & B coreano por primera vez en vivo con DPR como parte de la gira The Regime Tour que también incluye a Brasil y Chile. ?? https://t.co/EShvkf5AhG pic.twitter.com/ap99AFjWJX

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) June 6, 2022 (FIN) CFS/CFS Publicado: 8/6/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com