Marco regulatorio de las TIC debe ‘ser flexible e innovador’: expertos

El segundo día del Congreso Internacional TIC, Andicom, que se desarrolla en Cartagena, estuvo marcado por el eje temático de la regulación y política pública en la industria.

Este bloque de conferencias lo abrió el panel ‘Políticas TIC para los sectores de la Economía’ , en el que participaron Miguel Anzola, director de la Agencia Nacional del Espectro (ANE); Jorge Hernando Pedraza, secretario general de la Comunidad Andina de Naciones (CAN); Samuel Hoyos, presidente de Asomóvil; y Paola Bonilla, directora ejecutiva de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), bajo la moderación de Santiago Pinzón, vicepresidente de transformación digital de la Andi.

Frente a los elementos que se deben tener en cuenta a la hora de consolidar las políticas de las TIC, Paola Bonilla destacó que para la construcción de un marco regulatorio es indispensable varios factores: el primero, la óptica del regulador, con la aplicación de herramientas cada vez más innovadoras, más adaptables y más flexibles; y segundo integrar mecanismos más eficientes para la designación del espectro.

«Esto no solo le dará un dinamismo muy importante a la industria, sino que también le dará un dinamismo a la relación con los usuarios. Es un punto fundamental para poder lograr una política TIC acertada y una política que se adapte a los cambios», remarcó Bonilla en su intervención.

Por su parte, Jorge Hernando Pedraza, secretario general de la CAN, señaló que desde el bloque comunitario han venido impulsando tanto la transformación digital, la modernización y el cierre de la brecha digital a través de políticas públicas.

«Desde antes de la pandemia hemos venido adoptando esas posturas, la crisis sanitaria lo que hizo fue impulsar aún más esa transformación digital. Debo destacar que una política de desarrollo de una sociedad no debe tener como fin la tecnología, la tecnología es un medio apenas. Desde la Comunidad Andina venimos trabajando en la transformación digital y eso hace parte de nuestros programas», agregó Pedraza.

Al turno de Samuel Hoyos, el presidente de Asomóvil afirmó que para consolidar esas políticas TIC, el sector deberá contar con una seguridad jurídica y con una desregulación que permita el despliegue de infraestructura en todo el territorio nacional . «Hemos avanzado mucho, pero hay un reto y un camino grande en las políticas públicas y la regulación debe facilitar el proceso de inversión», agregó Hoyos.

En cuanto a los temas relacionados al espectro electromagnético que se deberán tener en cuenta en el marco regulatorio, Miguel Anzola, director de la ANE, manifestó que este es un habilitador y que hay que buscar «nuevas formas de uso del espectro que permitan materializar proyectos».

«Desde el punto del vista del espectro este es un habilitador, pero no es suficiente que el espectro sea barato, así sea que el espectro sea gratis si no hay proyectos o obligaciones definitivamente no se podrán lograr los objetivos trazados. Eso hay que hacerlo porque el periodo que se asigna el espectro se renueva y son 20 años y es una oportunidad de oro para el país y hay que materizalizar los proyectos.

Intervenciones de los operadores

Los operadores de telecomunicaciones del país también tuvieron un espacio para hablar del panorama de la conectividad de Colombia y de los retos que deberá enfrentar el sector en los próximos años.

El encargado de abrir el bloque de intervenciones fue Marcelo Cataldo, presidente de Tigo. El ejecutivo, se refirió a la importancia de reforzar el despliegue de redes 4G en el país para cerrar la brecha digital, antes de dar el salto hacia la tecnología 5G

Por su parte, Sergio González Guzmán, presidente de la ETB, durante su panel titulado ‘5G, un desafío adicional para democratizar la conectividad del país’, propuso que la asignación del espectro 5G en Colombia debería ser de forma fraccionada.

Claro propone consolidar alianzas entre los actores de la industria En el marco del Congreso Andicom, Carlos Zenteno, presidente de Claro Colombia, señaló que, en línea con las recomendaciones de la Comisión de Banda Ancha para el Desarrollo Sostenible, el mercado de las TIC «deberá estar al servicio de los ciudadanos».

Asimismo, el ejecutivo agregó que esto deberá estar acompañado de una política «de innovación, investigación y desarrollo», enfocada en la digitalización de la economía y en la creación de un ecosistema completo de digitalización.

«El trabajo para transformar digitalmente al país debe ser en conjunto, que busque alianzas, sinergias y esfuerzos con objetivos comunes. Un ejemplo de esto es la alianza que recientemente anunciamos con Oracle, que permitirá agilizar procesos de transformación digital y simplificar el paso a la nube de pequeñas, medianas y grandes empresas del país».

