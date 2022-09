Marco Galinha: » Vivemos um momento muito desafiante, mas pleno de oportunidades»

Entornointeligente.com /

O pontapé de saída da edição deste ano do Portugal Mobi Summit, cujo tema é «A mobilidade como motor de desenvolvimento» foi dado por Marco Galinha, chairman do Global Media Group, empresa que organiza este evento.

O empresário começou por agradecer às personalidades e entidades que estão a assistir e irão participar nesta grande cimeira, aproveitando para deixar um alerta relacionado com o mote deste encontro.

«Vivemos um momento muito desafiante, mas pleno de oportunidades, sobretudo para dar gás à descarbonização, em que a mobilidade tem um papel absolutamente fundamental», declarou Marco Galinha. «Repensar o modo como cada um de nós se move, mas também a reconstrução de cadeias logísticas e de transporte público mais eficiente e virado para servir as necessidades dos consumidores com menor pegada ecológica é um desafio que temos de abraçar».

Subscrever Marco Galinha deixou ainda expresso que o Global Media Group «quer estar na linha da frente deste movimento», sublinhando que «o Portugal Mobi Summit tornou-se nestes quatro anos um evento de referência da mobilidade na Europa e regressa agora à Nova SBE com os stakeholders e os agentes da mudança que se quer positiva para as nossas cidades».

O chairman do Global Media Group recordou ainda que este ano o Portugal Mobi Summit foi alargado de Cascais até Lisboa, cidade onde irá decorrer o Portugal Mobi Show, «uma feira onde damos mais espaço à inovação que está a acontecer na indústria, mas também há espaço para exemplos de micromobilidade em que Portugal tem dado passos rápidos e certeiros, como é o caso das bicicletas, porque somos o maior produtor europeu».

«Parceiros públicos e privados vão trazer a este palco da Nova SBE as mais recentes evoluções e todos os dias estão a fazer a diferença com vista à urgente descarbonização e para melhorar a nossa qualidade de vida e tornar as nossas cidades mais inteligentes e sustentáveis», prosseguiu o empresário.

Na opinião de Marco Galinha, a colaboração é imperativa em temas como a regulação às metas europeias ou as auto-estradas do futuro no âmbito de uma «economia eletrificada, partilhada, muito mais eficiente e pondo os avanços tecnológicos ao serviço da sociedade». «Debater o que está a mudar, o que é preciso apressar e como queremos que se desenho o futuro é o que vamos fazer nestes dias do Portugal Mobi Summit. O futuro constrói-se todos os dias e estamos a fazê-lo a criar um mundo melhor», rematou o chairman do Global Media Group.

