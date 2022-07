Marco Galinha: «Queremos investir e estamos a implementar uma nova plataforma digital transversal e a apostar nos sites»

Entornointeligente.com /

Qual o racional da reestruturação anunciada e quais os objetivos?

Recuso-me a olhar para este programa como uma restruturação. Não, não é restruturação. É um programa para as pessoas e pelas pessoas.

Repare: os problemas deste grupo de media não são nem nunca foram as pessoas e este programa, no seu ADN, tem muito de reconhecimento pelos colaboradores da GMG, que a ajudaram a construir e robustecer e que merecem a consideração de lhes serem dadas novas oportunidades na sua longa vida profissional. Este programa é totalmente voluntário e apenas diz respeito a cada um dos colaboradores que se enquadrem nos requisitos da candidatura – não há chefias a interferir, nem ninguém a decidir o caminho pelos próprios. Este programa permite, de forma voluntária e autónoma, que as nossas pessoas possam optar por trocar a vida laboral ativa por outros interesses ou ambições pessoais. Esta é também uma forma de rejuvenescimento da empresa, que poderá depois ficar mais capaz para captar talento jovem e, assim, também poder proceder a uma modernização transversal numa era digital em que as exigências do mercado apenas premeiam a excelência. Este programa deve orgulhar quem o permitiu e quem há meses o prepara e, aqui, tenho de agradecer a forma tão leal e dedicada como os meus colegas acionistas se entregaram a criar a melhor estratégia que venha a reestruturar áreas importantes dentro do grupo, mas nunca começando pelas nossas pessoas.

Hoje acredito que esta equipa de acionistas vai conseguir ultrapassar as adversidades com que nos deparámos e outras que nos aconteceram a seguir, como é exemplo a guerra na Ucrânia. Gosto e admiro quando os projetos têm por trás espírito de equipa, entrega, determinação e rigor.

Subscrever Mas quais são os objetivos para se considerar o processo um sucesso?

Sucesso já o é. Temos condições financeiras e vontade dos acionistas, neste investimento financeiro em prol das pessoas numa altura muito importante das suas vidas, em que muitas, hoje em dia, já têm netos e têm o direito de ver na sua empresa, na marca que defenderam durante décadas, o altruísmo de lhes proporcionar uma nova vida, uma vida diferente, aquela que eles desejarem, para mim é um sucesso. Portanto, digo de forma muito clara que o sucesso conseguimo-lo logo a partir do momento em que aprovámos este projeto e o disponibilizámos às pessoas. Podem andar por aí alguns que tentam fazer passar que o Marco Galinha é um empresário de números, mas eu tenho muitas e muitas provas, nas várias empresas que geri e giro, que os meus números são os da paz social, da responsabilidade social, do bem-estar e da motivação coletiva. Alcançar objetivos sim, mas nunca a todo o custo.

O que as nossas pessoas passaram no passado não o voltarão a passar com a minha gestão. Pode demorar algum tempo mais até que se perceba a linha estratégica que tracei, mas acredite que ela ficará bem vincada e clara. Será sempre focada na sustentabilidade da empresa e nas pessoas.

Contudo quero dizer-lhe que a GMG hoje está financeiramente muito diferente de quando a recebemos. Hoje paga aos fornecedores a horas, tem a aceitação dos bancos, não vê portas fechadas e, pela primeira vez, fechou o ano com contas positivas. Estes resultados já são nossos, do nosso projeto, da nossa estratégia e onde se iniciou a aposta nas marcas, como é o caso do DN, que a Rosália Amorim dirige, jornal que voltou ao papel respeitando o legado do jornal ícone nacional. O DN é uma publicação de interesse público e quero, à diretora, aos seus jornalistas e a todos os que no passado o construíram, agradecer o trabalho extraordinário que coloca o DN como o mais importante e transversal jornal nacional. Aliás, o valor do seu arquivo foi reconhecido e classificado como Tesouro Nacional pelo Conselho de Ministros. Preservamos a nossa história, mas também inovamos.

«Temos jornalistas de renome, premiados, distinguidos, que são protagonistas de um trabalho de excelência (…) Estou pronto a imprimir novos modelos de gestão, mais sinérgicos, mais unidos.»

De que forma?

O grupo precisa de vídeo. O mobile é hoje decisivo e reforçámos a investigação jornalística porque é muito importante para garantir o Estado de Direito democrático. O mobile no digital será para onde seguirão as tendências da esmagadora maioria dos utilizadores. Este projeto tem de ser potenciado pelo grupo, numa sinergia conjunta, porque está a dar os seus passos de forma coesa e paulatina, mas já demonstrou que consegue marcar a agenda noticiosa do país, tendo sido citado, recentemente, por várias publicações concorrentes e até por um canal de televisão. Sabe? Pior do que decidir mal é nunca decidir. Nós, acionistas e responsáveis da administração, optamos sempre por fazer e decidir e teremos todos a possibilidade de, no futuro próximo, continuar a ver o grupo a crescer e a fazer a diferença. O JN continua a ser o jornal de referência no que toca ao jornalismo de proximidade, e tem batido recordes no digital, bem como continuamos a ser atrativos para quem quer ler economia através do Dinheiro Vivo ou desporto através d» O Jogo . O país não passava sem a TSF. Precisa duma maior atenção da nossa parte? Provável. Necessita de mais modernização tecnológica e meios no território? Claro que sim. O caminho faz-se caminhando e eu não me amedronto com as dificuldades, antes abomino a deslealdade, a incapacidade e falta de iniciativa. Mas, na verdade, a TSF continua a ter a eleição do país no que toca à área onde se insere e de onde não a pretendemos retirar. Temos boas marcas, bons profissionais, precisamos de reestruturar internamente determinadas áreas e de continuar a motivar as pessoas. Temos de acabar com o que desincentiva as pessoas e nunca permitir arrogâncias, prepotências ou quintinhas, pois isso é detrator para o espírito coletivo e para alcançar mais e melhores objetivos. Somos líderes no digital, somos detentores de marcas históricas, temos jornalistas de renome, premiados, distinguidos, que são protagonistas de um trabalho de excelência. Tudo está bem? Não, não está. Estou pronto a imprimir novos modelos de gestão, mais sinérgicos, mais unidos onde a partilha e a entreajuda sejam mote? Sim, estou, e não vou abdicar disso; e em breve o demonstrarei uma vez mais através de uma importante aposta na gestão.

Atravessámos todos um dos piores períodos da história com a pandemia. Eu tenho diariamente nas minhas mãos a gestão de muitas empresas e dei tudo o que tinha e era humanamente possível para que estas e as pessoas que nelas trabalham não sentissem as consequências dos problemas financeiros causados pela pandemia. Hoje estou menos pressionado e com maior disponibilidade para poder tratar do futuro e não me andar apenas a defender do presente. Hoje quero estar mais na GMG, dedicar-me mais e imprimir o que sei e a experiência que adquiri e que me fez crescer. Hoje, eu e os meus colegas acionistas estamos determinados na modernização da empresa e no seu reforço com os mecanismos que o mercado exige, mas o espírito interno continuará sempre a ser um fator muito importante que ajudará ou não. Tudo faremos para que as nossas pessoas nos ajudem e a nós se aliem. Queremos que a GMG seja um grupo ambicionado pelo mercado de trabalho e onde se é feliz. Na GMG terá sempre lugar quem pensar num todo, num projeto e no espírito de equipa, sem barreiras, muros ou divisões. Divisões, quintinhas e barreiras foi o que afundou este grupo no passado. Não deixarei que tal aconteça. Disso ninguém tenha dúvidas.

Depois de o DN ficar apenas com 20 jornalistas e o DV 12, o que se prevê e o que pretende para as redações do grupo?

Não vou aqui falar desta ou daquela marca, deste ou daquele órgão de comunicação social do grupo. As decisões são tomadas pelos acionistas e pelo conselho de administração e seria uma deslealdade anunciar eu aquilo que ainda não foi decidido por quem de direito. O DN e o DV têm de ser protegidos e valorizados e, como já tive a oportunidade de dizer, não faz sentido reestruturar uma empresa através dos seus recursos humanos antes de cortar nas verdadeiras gorduras. Nós vamos querer olhar para dentro com rigor e cortar custos que nada acrescentam ou que nada promovem. Temos uma estratégia comercial ambiciosa que iremos colocar em prática e na qual todos, mas mesmo todos, seremos decisivos para o seu sucesso. O bom trabalho jornalístico é crucial para o sucesso do grupo, disso ninguém tenha dúvidas. Nós somos um grupo de comunicação social, que produz a notícia, a informação fidedigna e presenteia o país com comentários, estudos, opiniões oportunas temporalmente, que respeitam na íntegra a agenda do país e do mundo. É este o nosso caminho, continuar a fazer isto, em maior quantidade e, se possível, com maior qualidade. A qualidade aqui depende da capacidade de inovação e tecnologia que conseguirmos imprimir no grupo, bem como no rejuvenescimento que paulatinamente consideraremos possível.

No processo de reestruturação manterá as lideranças das marcas?

Volto a chamar atenção para a questão de que este projeto é uma oportunidade para quem decidir a ele aderir de forma livre e autónoma.

Nunca na vida atribui às equipas que lidero os erros de gestão, as falhas ou opções erradas. Um líder não deve ser apenas um chefe; um líder deve ser um motivador, incentivador, um porto de abrigo e um poço de força. As equipas com que trabalho são as melhores, só a mentira ou a deslealdade nos poderá separar. Porque essas são as únicas coisas na vida a que não dou segunda oportunidade.

«No atual momento o mais importante é a motivação e incentivo em torno do projeto e aí acredito que começaremos a alcançar maior segurança para maiores investimentos.»

Depois da reestruturação haverá investimento no grupo?

Desde que recebi a confiança dos acionistas para liderar executivamente o grupo, posso garantir que nunca deixámos de estar a investir. Contudo, houve uma fase de reabilitar financeiramente do grupo – não nos podemos esquecer do passado. Este grupo esteve mais de 8 anos em desvalorização contínua e não foi caminho fácil reabilitá-lo nos balanços e balancetes, mas principalmente a grande dificuldade foi de reabilitar o grupo perante o mercado. Hoje somos respeitados, valorizados e temos milhares de empresas que connosco querem trabalhar e estabelecer parcerias. Este foi um trabalho penoso, difícil e até ingrato e aqui tenho de incluir os meus companheiros acionistas, em quem sempre encontrei a disponibilidade e entrega para resolvermos e prosseguirmos. Hoje queremos dedicar-nos às pessoas, retribuir-lhes com paz, com compreensão e pedir-lhes entrega e dedicação. Hoje queremos que todos rememos no mesmo sentido e possamos combater todos os que acham que dentro da GMG há distinção de uma marca para a outra, ou que existem considerações de 1.ª e de 2.ª. Respeitar a identidade das marcas não é separá-las ou promover fossos. Reforçar a identidade das marcas é criar sinergias, promover denominadores comuns, estabelecer procedimentos e processos coletivos que facilitam o trabalho de todos. O nosso projeto para este grande grupo será bem simbolizado pelo lema «um por todos e todos por um». Quem assim não pensar, certamente, não se irá sentir confortável nesta nova etapa e deve pensar muito bem sobre o seu futuro.

Vamos querer, sim, investir. Estamos agora a implementar uma nova plataforma digital transversal e a apostar na maior dinamização dos sites e portais digitais. Temos um caminho longo, mas não tenho receio. Todo o mundo teve de se reinventar e nós não somos exceção. Hoje estou mais determinado que nunca.

O que se prevê em termos de investimento nas plataformas online e nos sistemas de pagamento digital?

Tal como lhe referi, o caminho faz-se caminhando, ou como o ditado popular nos referiu, «Roma e Pavia não se fizeram num dia». Temos em preparação uma nova linha de remodelação dos sites do grupo, isto são investimentos avultados que não deixámos de fazer. Não deixaremos de nos modernizar, mas não o podemos fazer sem controlo ou cautela, pois a empresa ainda precisa de um rigor acrescido para se manter na linha de crescimento e alcançarmos a sustentabilidade e consolidação desse crescimento. No atual momento julgo que o mais importante é a motivação e incentivo em torno do projeto e aí acredito que começaremos a alcançar maior segurança para maiores investimentos. Nós não estamos obsoletos, nem somos rudimentares, nós hoje somos modernos e capazes, precisamos apenas de uma maior união em torno de um objetivo comum. Não deixarei de seguir esta linha, pois se no passado, em tantos projetos empresariais que protagonizei, deu frutos, a GMG não será exceção. Não quero deixar de falar do que é atual, mesmo que seja dentro do grupo, pois isso enaltece-nos e valoriza o jornalismo livre, imparcial e transparente.

