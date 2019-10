Marchas y plantones continúan en Ambato

Entornointeligente.com /

La vestimenta blanca y negra marcó la diferencia entre las dos manifestaciones que se realizaron ayer en la capital de Tungurahua , la primera denominada ‘Ambato se une por la paz, la seguridad y el trabajo ’ se realizó en la explanada del Municipio del cantón, mientras que, la segunda en apoyo a la resistencia indígena recorrió las calles céntricas de la urbe.

Blanco

La concentración que se realizó en las afueras del edificio Municipal ubicado al sur de la ciudad contó con la participación de varias autoridades, entre ellas el alcalde de Ambato, Javier Altamirano , el prefecto de Tungurahua, Manuel Caizabanda y Gabriela Rodríguez, gobernadora de la provincia.

Los asistentes a esta actividad portaban prendas blancas con el objetivo de simbolizar la paz, el Prefecto de la provincia trató de ofrecer un mensaje de unión y conciliación entre los ciudadanos.

Javier Altamirano, alcalde del cantón , dijo que se ha mantenido trabajando por la ciudad desde el primer día de paro, así mismo indicó que se realizan varias acciones encaminadas en ofrecer los mecanismos que permitan la dotación de gas en la ciudad, seguridad, agua potable, recolección de basura y otros servicios.

Marcelo Albán, participante de esta manifestación , indicó que las autoridades no ofrecieron ninguna respuesta sobre los problemas que atraviesa la ciudad durante sus participaciones ante el público, “estamos apoyando a la paz de la ciudad, no se dio respuestas, pero no hay que ser indolentes con la situación”, indicó.

Negro

La macha en apoyo a la movilización indígena así como también en contra de las medidas económicas decretadas por el Gobierno Nacional se concentró en la plazoleta de la Segunda Constituyente y avanzó por la avenida Cevallos hasta la plaza Urbina, todos los participantes de esta actividad asistieron con una prenda negra.

En las inmediaciones del centro de acopio cantaron el himno nacional y rindieron un minuto de silencio en homenaje a los fallecidos en estos días de protestas.

María Sol Martínez, ciudadana ambateña, dijo que esta concentración se organizó a través de redes sociales y que decidió unirse a la misma en apoyo a la movilización indígena, así como también en homenaje las persona que han fallecido en Quito.

“Estamos para darles aliento y apoyo, estoy apoyando en todo lo que se pueda, el dolor no es impávido ante nosotros”, comentó.

Esta marcha recorrió otros espacios de la ciudad y llegó hasta las inmediaciones del parque Montalvo, lugar donde se ubican varios indígenas que se albergan en la Gobernación de Tungurahua y en la Casa de la Cultura. (RMC)

DATO

Varios sectores empresariales de la ciudad y la provincia han indicado que están en crisis.

LINK ORIGINAL: La Hora

Entornointeligente.com