Marcha para Jesus reúne milhares de fiéis no Centro do Rio

13/08/2022 14h51 Atualizado 13/08/2022

Marcha para Jesus reúne milhares de fiéis no Rio

Após 7 anos de espera, a Marcha Para Jesus reuniu milhares de fiéis neste sábado (13) no Centro do Rio. O evento completa 30 anos este ano.

Em clima de confraternização, evangélicos iniciaram, às 14h, a marcha pela Avenida Presidente Vargas até a Praça da Apoteose, onde assistiram aos shows de música gospel.

Embalados por carros de som e trios elétricos, eles cantaram, dançaram e celebraram a fé em Jesus.

A Marcha para Jesus foi criada com a proposta de ser um momento de vivenciar a fé cristã na rua, a céu aberto, fora dos templos e igrejas.

João Nascimento foi a primeira atração gospel, que começou com som de DJ.

O primeiro cantor a se apresentar é João Nascimento

As meninas Olivia e Ana Beatriz, de 10 anos, da Assembleia de Deus, moradoras de Olaria, na Zona Norte, estavam empolgadas com a chance de ver uma das bandas preferidas.

«Chegamos às 14h, lá no Centro, viemos com as pessoas da igreja. Viemos ver a banda Apascentar», contou Olivia, que dançava sem parar, enrolada na bandeira do Brasil.

Marcha reúne crianças, algumas estão com bandeiras do Brasil

Essa é a 15ª edição e o lema deste ano é » Família! Compromisso de todos !».

O presidente Jair Bolsonaro compareceu acompanhado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro. Antes de entrar na Marquês de Sapucaí, Bolsonaro falou brevemente em cima de um trio elétrico. Mais tarde, já no palco, discursou.

«Agradeço por ser chefe do executivo e queria dizer que somos contra o aborto, a ideologia de gênero e a liberação das drogas.»

Michelle e Jair Bolsonaro na Marcha para Jesus

O governador Cláudio Castro também subiu ao palco e participou de uma oração pelo Rio.

O presidente do Conselho de Ministros do Estado do RJ (Comerj), pastor Cláudio Duarte, organizador do encontro, disse que a Marcha é um presente de Deus para o Rio e o Brasil.

«Vem aí o melhor tempo pra nossa nação, o melhor tempo pro Brasil», disse o pastor.

Governador Cláudio Castro no palco da Marcha

Bombeiros estimam que 30 mil fiéis tenham ido à Apoteose.

A última marcha no Rio aconteceu em 2015, também na Apoteose, e reuniu um público de 300 mil pessoas.

Algumas ruas da área central foram interditadas para facilitar o deslocamento da população.

Jovens se divertem ao som da música

Fiéis se reúnem na Apoteose

