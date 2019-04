Marcha opositora en Maracaibo fue reprimida por la Guardia Nacional

Entornointeligente.com / En horas de la mañana de este sábado 6 de abril, varios usuarios de las redes sociales reportaron que la marcha opositora fue atacada con bombas lacrimógenas en la avenida 5 de Julio, cuando se dirigía a Bella Vista. La marcha partió desde la esquina de 5 de Julio con Delicias en vía a Bella Vista. Fue dispersada por efectivos de la Guardia Nacional cuando se encontraba llegando a su destino con bombas lacrimógenas y perdigones. Algunas personas resultaron heridas y otras sufrieron desmayos por el humo. También, una reportera del portal VPI fue despojada de sus equipos cuando estaba ubicada diagonal a la iglesia La Consolación, cubriendo los acontecimientos. Los manifestantes estaban marchando pacíficamente en apoyo a Juan Guaidó y en contra de los continuos cortes de luz en el estado, los cuales son de 18 a 20 horas diarias. #URGENTE Nuestra corresponsal en el estado Zulia @mariacquintero fue robada y golpeada por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, en la avenida Bella Vista de Maracaibo, diagonal a la iglesia La Consolación. La insultaron y amenazaron para que se retirara del lugar. #6Abr pic.twitter.com/eXBrGLwMpt — VPItv (@VPITV) 6 de abril de 2019 Maria Carolina Quintero de @VPITV fue amenazada y despojada de sus herramientas de trabajo mientras cubría las protestas en Maracaibo #6abr pic.twitter.com/KL0okYQyOl — Noticias Venezuela (@NoticiasVenezue) 6 de abril de 2019 Clashes between opposition protestors and the GNB in Maracaibo #Venezuela #6Abr pic.twitter.com/eOrDYNjp1o — CNW (@ConflictsW) 6 de abril de 2019 EN DESARROLLO Esbirros de la #GNB atacan a los ciudadanos en la concentración del oeste de Maracaibo, Edo Zulia, con gases lacrimogenos para dispersar la protesta pic.twitter.com/hKfwKJZ6iv — joseteix (@texe2011) 6 de abril de 2019 Maracaibo #6A 11:00am. GNB metiéndose en las casas, lanzando piedras y gas a personas caceroleando en amparo. pic.twitter.com/x8pfDKpiTq — Meridiz Pineda (@DudeImMeri) 6 de abril de 2019 LINK ORIGINAL: Panorama

