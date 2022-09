Marcelo vestiu camisola dos Giants e fez o lançamento inaugural

Entornointeligente.com /

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vestiu na terça-feira a camisola dos Giants, equipa de beisebol de São Francisco, e fez o lançamento inaugural, numa noite de homenagem a Portugal.

A presença de Marcelo Rebelo de Sousa como convidado de honra dos San Francisco Giants foi anunciada através dos altifalantes do estádio Oracle Park cerca de meia hora antes do início do jogo contra os Colorado Rockies, na noite de terça-feira na Califórnia, hoje de madrugada em Portugal.

«Nem quero pensar na aventura que é atirar uma bola», disse o chefe de Estado aos jornalistas, quando se preparava para entrar em campo para o chamado «first pitch».

Subscrever Com o seu nome, Marcelo, e o número 73, a sua idade, nas costas da camisola, o Presidente da República lançou a bola para as mãos do japonês Taira Uematsu, um dos treinadores dos Giants.

«Ficou muito bem na fotografia», comentou o embaixador de Portugal nos Estados Unidos, Francisco Duarte Lopes, quando Marcelo Rebelo de Sousa abandonou o campo depois deste momento simbólico.

Pelo oitavo ano consecutivo, os Giants dedicaram um dos seus jogos em casa à celebração de Portugal, em parceria com organizações portuguesas da Califórnia, que é o estado norte-americano com maior número de emigrantes portugueses e lusodescendentes: mais de 300 mil, segundo dados dos censos oficiais.

Os bilhetes para o jogo de beisebol entre os Giants e os Rockies incluíam uma ‘t-shirt’ alusiva a esta celebração. No Oracle Park estava hasteada a bandeira portuguesa, ao lado da norte-americana, e uma das mascotes da noite era um enorme Galo de Barcelos.

Antes do jogo, o Presidente da República conversou brevemente com Brandon Crawford, jogador dos Giants, com origens madeirenses, um dos mais aplaudidos no estádio, e saudou alguns adeptos nas bancadas.

Marcelo Rebelo de Sousa considerou «espetacular» ver a bandeira portuguesa erguida «no estádio de um dos maiores clubes da América e que tem centenas de milhares de adeptos» e ter ainda «ranchos folclóricos portugueses a dançar e, sobretudo, líderes do clube que são portugueses».

Jorge Costa, vice-presidente do Oracle Park, natural da Madeira, que trabalha no beisebol há 34 anos, recebeu o chefe de Estado e comitiva nesta visita «muito especial».

«Isto tudo é emocionante para mim. É um dia muito especial para mim, para a minha família e toda a gente que trabalha aqui no estádio e para a comunidade portuguesa», declarou Jorge Costa à comunicação social.

No decurso do jogo, a presença de Marcelo Rebelo de Sousa, que não ficou até ao fim da noite para ver a vitória dos Giants, foi novamente anunciada no estádio e o Presidente da República levantou-se para agradecer os aplausos, com a sua imagem em destaque nos ecrãs gigantes.

O chefe de Estado deslocou-se à Califórnia para contactar com as comunidades emigrantes e lusodescendentes, cumprindo uma promessa de 2018, numa visita que começou no sábado em San Diego e termina hoje na Área da Baía de São Francisco.

