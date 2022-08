Marcelo reitera que aguarda «proposta de exoneração» formal

Entornointeligente.com /

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse esta terça-feira aguardar que lhe chegue «a proposta de exoneração em termos formais» de Marta Temido como ministra da Saúde, assim como a da nomeação do seu substituto.

«Como imaginarão eu não vou comentar o caso concreto. Como disse numa nota que fiz publicar hoje, eu aguardo a proposta de exoneração em termos formais e a proposta correspondente de nomeação de substituto», limitou-se a afirmar o chefe de Estado.

Marcelo Rebelo de Sousa falava, por videoconferência, na Universidade de Verão do PSD, que decorre em Castelo de Vide (Portalegre), onde respondeu a 15 perguntas colocadas por outros tantos alunos da academia social-democrata.

Subscrever Numa nota publicada hoje no site oficial da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa já tinha assumido que aguarda o pedido de exoneração da ministra da Saúde, Marta Temido, e a proposta de nomeação do seu substituto.

«O Presidente da República foi informado pelo Primeiro-Ministro, no início do dia de hoje, da intenção da Ministra da Saúde, Marta Temido, de cessar as suas funções, posição essa que aceitava», lê-se num texto colocado na página da Presidência na internet com o título «Nota sobre a intenção da Ministra da Saúde de cessar as suas funções».

O texto refere depois que o «Presidente da República aguarda a formalização do pedido de exoneração, bem como da proposta de nomeação de novo titular», nos termos da Constituição.

Marta Temido apresentou hoje a demissão por entender que «deixou de ter condições» para exercer o cargo, que foi aceite pelo primeiro-ministro.

«A ministra da Saúde, Marta Temido, apresentou hoje a sua demissão ao primeiro-ministro por entender que deixou de ter condições para se manter no cargo», dá conta uma nota enviada às redações na madrugada de hoje.

A 18.ª edição da Universidade de Verão do PSD, que arrancou na segunda-feira, decorre até domingo, numa iniciativa tradicional dos sociais-democratas que não se realizou em 2020 e 2021 devido à pandemia de covid-19.

