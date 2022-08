Entornointeligente.com /

Marcelo Queiroga diz que Ministério da Saúde vai comprar 50 mil vacinas contra varíola dos macacos Segundo o ministro da Saúde, vacinas serão destinadas a profissionais de saúde. Declaração foi dada durante evento em João Pessoa. Por Bruna Couto e Lael Arruda, g1 PB e TV Cabo Branco

09/08/2022 13h24 Atualizado 09/08/2022

1 de 1 Marcelo Queiroga diz que Ministério da Saúde vai comprar 50 mil vacinas contra varíola dos macacos — Foto: Lael Arruda/TV Cabo Branco Marcelo Queiroga diz que Ministério da Saúde vai comprar 50 mil vacinas contra varíola dos macacos — Foto: Lael Arruda/TV Cabo Branco

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga , afirmou nesta terça-feira (9) que o Brasil deve adquirir 50 mil doses de vacinas contra a varíola dos macacos . Segundo o ministro, as vacinas serão destinadas aos profissionais de saúde . Ele não deu previsão de quando a compra vai acontecer.

A declaração de Marcelo Queiroga sobre a compra das vacinas foi dada durante uma ação da campanha de vacinação contra a poliomielite em João Pessoa .

Segundo o ministro, as vacinas serão adquiridas através da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e as primeiras doses serão usadas para imunizar profissionais de saúde que estão em contato direto com pessoas contaminadas.

«Num primeiro momento [a vacina] será destinada aos profissionais de saúde que lidam com material contaminado. À medida que surgirem evidências, e se for necessário ampliar, todo mundo vai ter que se preparar para ofertar vacinas em maior quantidade», afirmou Marcelo Queiroga.

Em nota enviada ao g1 , o Ministério da Saúde não informou quando a compra será feita. A pasta disse que segue em tratativas com a OPAS/OMS para aquisição da vacina contra a varíola dos macacos, e que o Programa Nacional de Imunizações (PNI) poderá definir a melhor estratégia de imunização para o Brasil.

Marcelo Queiroga também falou que o Ministério da Saúde tem fortalecido as frentes de vigilância epidemiológica contra a varíola dos macacos. Segundo ele, a quantidade de laboratórios aptos a realizar testes da doença será ampliada em todo o Brasil, mas, no momento, a ideia é fomentar a prevenção na própria população.

VARÍOLA DOS MACACOS: veja lista de sintomas e como se proteger

Sobre a prevenção, Queiroga afirmou que «a grande maioria dos indivíduos que têm essa doença são homens que fazem sexo com homens», e justificou que a fala vai de encontro com o que afirmou o diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, sobre o assunto .

«Se nós fizermos o diagnóstico, isolarmos essas pessoas e fizermos um anúncio para que se reduza o número de parceiros sexuais, nós podemos baixar essa doença. O que nós precisamos aqui no Brasil é manter a população informada e tomar medidas para diagnóstico, isolamento de casos e as vacinas, logo que tivermos em quantidade maior e se for essa a indicação, elas serão disponibilizadas à população brasileira», reiterou o ministro.

Varíola dos macacos

Os sintomas iniciais da varíola dos macacos costumam ser febre, dor de cabeça, dores musculares, dor nas costas, gânglios (linfonodos) inchados, calafrios e exaustão. Após esses estágios, a doença se manifesta em lesões na pele.

A doença não tem uma vacina específica, mas as vacinas desenvolvidas contra a varíola humana ajudam a proteger contra ela.

Atualmente, existem 3 vacinas contra a doença: uma usada no Canadá, nos Estados Unidos e na União Europeia (MVA-BN, do laboratório Bavarian Nordic), uma que só está aprovada nos Estados Unidos (ACAM2000) e uma terceira, desenvolvida no Japão, que pode ser aplicada em crianças (LC16).

Como se proteger

O uso de máscaras, o distanciamento e a higienização das mãos são formas de evitar o contágio pela varíola dos macacos.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa ) reforçou a adoção dessas medidas, frisando que elas também servem para proteger contra a Covid-19.

«Tais medidas não farmacológicas, como o distanciamento físico sempre que possível, o uso de máscaras de proteção e a higienização frequente das mãos, têm o condão de proteger o indivíduo e a coletividade não apenas contra a Covid-19, mas também contra outras doenças», disse a agência.

