Marcelo popular mas afetado pelo ambiente

O Presidente da República continua a ser o político mais popular em Portugal. Mesmo que tenha sofrido uma queda este mês, ainda acumula um saldo positivo de 34 pontos percentuais (tinham sido 46 no barómetro de abril), com um empurrão decisivo das mulheres (consegue, entre elas, um saldo de 43 pontos).

Não há no barómetro perguntas que ajudem a identificar, com clareza, a razão para esta quebra de Marcelo Rebelo de Sousa. Mas há indícios de que esteja relacionado, pelo menos em parte, com o mau momento do governo. Ou, pelo menos, com a degradação do ambiente político no país.

Subscrever Os 34 pontos de saldo positivo são uma exceção no ecossistema político nacional, mas, na verdade, é o pior resultado do Presidente deste que se iniciou esta vaga de barómetros da Aximage (em julho de 2020). E há mais uma coincidência que parece unir o seu destino ao de Costa: é um resultado igual ao de outubro passado, quando o líder socialista foi castigado pela crise que levou a eleições antecipadas.

Para além das mulheres, o Presidente tem avaliações muito acima da média na Área Metropolitana de Lisboa (saldo positivo de 46 pontos) e entre os mais velhos (64% de avaliações positivas) . Se a análise se centrar nos segmentos partidários, o principal pilar voltam a ser os eleitores socialistas (saldo de 65 pontos) e a uma grande distância dos que preferem votar nos sociais-democratas (saldo positivo de 37 pontos). Marcelo só tem saldo negativo entre o Chega e os liberais.

Luís Montenegro parte atrás de Ventura Luís Montenegro venceu as eleições no PSD em maio. Em julho, foi entronizado como líder no Congresso do seu partido. Mas parece não ter decorrido tempo suficiente para se afirmar como líder da oposição (19%): André Ventura continua na dianteira (36%). O líder do Chega consegue, aliás, mais três pontos do que em abril passado.

Ventura é escolhido como a principal figura da oposição em todas as regiões (com destaque para Lisboa), escalões etários (sobretudo dos 35 ao 64 anos) e classes sociais. No que diz respeito aos segmentos partidários, só perde entre os eleitores do PS, CDS e Livre (para o líder do PSD) e da CDU (para Jerónimo). Nota curiosa é que Montenegro ainda não convence os seus (fica seis pontos abaixo de Ventura entre o eleitorado social-democrata).

Mais dados – Quando têm de escolher entre depositar a sua confiança em Marcelo ou Costa, os portugueses continuam a dar preferência ao Presidente. Com destaque para quem vive na Região Norte (57%) e para quem vota no PSD (69%).

– Mantém-se elevada a percentagem que pede mais exigência do Presidente sobre o governo. Os habitantes do norte estão de novo em destaque (83%), mas a nota mais curiosa é que a maioria dos socialistas também o defende (55%).

FICHA TÉCNICA A sondagem foi realizada pela Aximage para o DN, TSF e JN, com o objetivo de avaliar a opinião dos portugueses sobre a atualidade.

O trabalho de campo decorreu entre os dias 5 e 10 de julho de 2022 e foram recolhidas 810 entrevistas entre maiores de 18 anos residentes em Portugal. Foi feita uma amostragem por quotas, obtida através de uma matriz cruzando sexo, idade e região (NUTSII), a partir do universo conhecido, reequilibrada por género, grupo etário e escolaridade. Para uma amostra probabilística com 810 entrevistas, o desvio padrão máximo de uma proporção é 0,017 (ou seja, uma «margem de erro» – a 95% – de 3,45%). Responsabilidade do estudo: Aximage Comunicação e Imagem, Lda., sob a direção técnica de Ana Carla Basílio.

