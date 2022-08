Marcelo participa na Universidade de Verão do PSD por vídeo com respostas a 30 perguntas

Entornointeligente.com /

O Presidente da República afirmou esta sexta-feira que vai participar na Universidade de Verão do PSD, que decorre de 29 de agosto a 4 de setembro em Castelo de Vide, respondendo, por vídeo, a 30 perguntas de 30 participantes.

Relacionados psd. PSD: «O facto do país ter tantos problemas torna esta edição da Universidade muito desafiante»

psd. Cristas, Assis e Marques Mendes no regresso da Universidade de Verão do PSD

Em declarações à agência Lusa, Marcelo Rebelo de Sousa confirmou que, tal como em 2018 – que, «por coincidência, foi o primeiro ano do mandato do então líder, Rui Rio» -, também «neste primeiro ano de mandato do novo líder», Luís Montenegro, foi convidado para participar na Universidade de Verão do PSD.

O Presidente da República disse que irá marcar presença, respondendo por vídeo a 30 perguntas de 30 participantes.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever O chefe de Estado recordou que, em 2018, foi convidado pelo diretor da Universidade de Verão do PSD e antigo eurodeputado, Carlos Coelho, para participar no evento, na altura também para responder a cerca de 30 perguntas, mas por escrito e não em formato vídeo.

«Como há um jornal da Universidade de Verão, em que há um convidado todos os dias, eu seria o convidado todos os dias, respondendo a 30 perguntas. Assim foi: 30 perguntas longas, a que respondi também de forma longa», lembrou.

Marcelo Rebelo de Sousa salientou que, na altura, a sua participação teve «naturalmente o beneplácito do então líder do partido, que estava no primeiro ano do seu mandato, o doutor Rui Rio».

«Agora, novamente Carlos Coelho, de acordo com o líder do partido recém-eleito, o doutor Luís Montenegro, formulou-me um convite idêntico, com uma pequena diferença: são 30 participantes, 30 perguntas, mas são perguntas formuladas oralmente, gravadas em vídeo», referiu.

Detalhando os moldes da sua participação, o Presidente da República indicou que os participantes irão fazer perguntas de «cerca de meio minuto», devendo o chefe de Estado responder em «cerca de um minuto».

«Portanto, é um formato diferente, audiovisual, mais curto, e as perguntas chegarão depois de os participantes estarem na Universidade: aquilo começa dia 29 [de agosto], provavelmente chegarão ou 29 ou 30, e eu responderei na volta do correio. Neste caso, é na volta do vídeo», indicou.

Questionado se é um hábito seu marcar presença na Universidade de Verão do PSD quando um novo líder social-democrata é eleito, Marcelo Rebelo de Sousa respondeu: «Não, não é hábito, aconteceu haver este convite».

«Eu ia lá quando não era Presidente da República, fui lá praticamente todos os anos. Depois, no tempo do doutor Rui Rio, fui convidado para responder a perguntas, eu respondi. E agora, pelo doutor Montenegro, fui convidado a responder a perguntas. Pronto, e respondo às perguntas que os jovens formularem», sublinhou.

Interrogado se irá marcar presença física no certame, o chefe de Estado respondeu: «A presença é assim, é à distância, não é ir lá propriamente».

A 18.ª Universidade de Verão do PSD decorre entre 29 de agosto e 4 de setembro em Castelo de Vide, no distrito de Portalegre, e irá contar com a participação da antiga líder do CDS Assunção Cristas, do antigo presidente do PSD Marques Mendes e do socialista e atual presidente do Conselho Económico e Social (CES), Francisco Assis.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com