¿Marcelo o Ebrard? ¿Proust o Highsmith?

Entornointeligente.com /

El secretario de Relaciones Exteriores desarrolla e interpreta varios personajes de manera simultánea.

Es Marcelo Ebrard, pero también es un candidato populista que desde Ecatepec enarbola la bandera antiyankee. Por momentos es Marcelo, el personaje doméstico que muestra a su mascota en Twitter en busca de seguidores. Muy temprano, es decir, antes de que el presidente desarrolle el guion de su conferencia de prensa, Marcelo es Ebrard, el experto en temas de seguridad.

Interpretando al canciller, Marcelo viajó a Catar para rendirle un merecido homenaje a Bora Milutinovic.

El calendario, supuestamente ayuda a identificar los roles de Marcelo Ebrard. Supuestamente los fines de semana el secretario de Relaciones Exteriores no tiene horario de oficina. Es decir, es Marcelo. Supuestamente el contenido de sus discursos se compone de 99% ficción y 1% realidad. Supuestamente.

Es imposible sortear a otro Marcelo, a uno de los mejores escritores franceses a lo largo de la historia de la literatura, Proust, Marcel Proust, si deseamos comprender el perfil del diplomático.

Lo escribe en el segundo volumen de En busca del tiempo perdido: A la sombra de las muchachas en flor.

«Pero en lo que el señor de Norpois se refiere, lo que había ante todo es que en su larga práctica de diplomacia se había imbuido de ese espíritu negativo, rutinario, conservador, llamado «espíritu de gobierno», y que en efecto es común en todos los Gobiernos, y en particular, y bajo cualquier régimen, espíritu propio de las cancillerías».

Para fortuna de Marcelo Ebrard, no podemos definir su perfil con las palabras de Proust: Ebrard no viaja al exterior dos de cada tres días de su gestión; no ha viajado a Bruselas ni ha mencionado la situación actual del Acuerdo Global con la Unión Europea; no es previsible como todo buen canciller; no ha mencionado la existencia de una ruta crítica para construir un sucedáneo de la Unión Europea en América Latina sólo para desmantelar a la Organización de Estados Americanos (OEA); no habla en Ecatepec sobre los rasgos que deben tener los aliados de México: respeto a los derechos humanos y democracia, por ejemplo.

No es en Proust donde desciframos la identidad histriónica de Marcelo Ebrard, es el Tom Ripley de la gran escritora Patricia Highsmith donde se encuentra la clave para hacerlo.

Ebrard mimetiza el lenguaje de su jefe para excitar al pueblo antiyankee: «Nosotros vamos a defender a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y a México y a sus intereses en esa consulta (…) nuestras convicciones».

Al igual que Trump, ¡Ebrard ya amenaza a Estados Unidos con aranceles! ¡En época de crisis! ¿Qué opina don Ken Salazar?

Highsmith creó a uno de los personajes más entrañables y cínicos de la literatura.

¿Proust o Highsmith?

¿Marcelo o Ebrard?

@faustopretelin

Archivado en:

Marcelo Ebrard Donald Trump AMLO crisis económica OEA Globali… ¿qué? Fausto Pretelin Muñoz de Cote Consultor, académico, editor

Globali… ¿qué? Fue profesor investigador en el departamento de Estudios Internacionales del ITAM, publicó el libro Referéndum Twitter y fue editor y colaborador en diversos periódicos como 24 Horas, El Universal, Milenio. Ha publicado en revistas como Foreign Affairs, Le Monde Diplomatique, Life&Style, Chilango y Revuelta. Actualmente es editor y columnista en El Economista.

Lee más de este autor ¿Marcelo o Ebrard? ¿Proust o Highsmith?

Primera guerra geopolítica, ¡uy, qué miedo!

El Mundo de estiércol: periódico de Mariano Rajoy

Biden no podrá hablar más de derechos humanos

Italia en erupción; la ultraderecha en sala de espera

LINK ORIGINAL: El Economista

Entornointeligente.com