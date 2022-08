Marcelo lamenta morte de criança de 12 anos no rali da Madeira

Entornointeligente.com /

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou na noite deste sábado a morte de uma criança de 12 anos atropelada durante o Rali Vinho da Madeira 2022 e enviou condolências à família e aos amigos, assim como a toda a comunidade madeirense.

«Foi com consternação que o Presidente da República teve conhecimento do falecimento precoce da criança, vítima de acidente de viação que ocorreu durante a prova Rali Vinho da Madeira 2022», indica uma nota no site da presidência.

«À família enlutada e amigos, apresenta as suas sentidas condolências, neste penoso momento para toda a comunidade madeirense», acrescenta.

Subscrever A menina de 12 anos foi colhida pelo carro do piloto madeirense Miguel Gouveia quando atravessava a estrada.

O acidente ocorreu na Freguesia da Serra de Água, no Concelho da Ribeira Brava, durante a última classificativa do rali.

© Facebook de Nuno Caldeira Freitas

