Marcelo já promulgou lei que cria CEO do SNS

A lei governamental que cria a direção executiva do SNS foi promulgada pelo Presidente da República e entrará em vigor no dia 1 de outubro.

A promulgação foi anunciada no site da Presidência , por volta das 19.05. «Considerando que o diploma vai bastante no sentido das preocupações expressas aquando da promulgação do estatuto do Serviço Nacional de Saúde (SNS), bem como que algumas das dúvidas suscitadas foram esclarecidas hoje mesmo pelo Governo, e esperando que esta oportunidade de mudança não seja desperdiçada, o Presidente da República promulgou o diploma que aprova a orgânica da direção executiva do SNS», lê-se na nota presidencial.

Cerca de uma hora antes, o Presidente tinha dito a jornalistas, no final de uma visita ao Hospital Curry Cabral – para onde foi assim que chegou a Lisboa vindo de Luanda – que iria promulgar a lei, entrando esta em vigor no próximo dia 1 de outubro. Marcelo foi ao hospital visitar um militar dos Comandos sujeito a um transplante hepático na sequência de um exercício militar.

Subscrever Nessas declarações no Curry Cabral, o Presidente revelou-se prudente quanto ao nome alegadamente escolhido para o cargo de diretor executivo do SNS, Fernando Araújo, presidente do Centro Hospital Universitário de São João, no Porto. «Formalmente não conheço a escolha do Governo», disse – recordando que essa escolha não terá de ter a sua validação.

«Aprendi com a minha proveta idade que é melhor não pôr o carro à frente dos bois», disse, recusando confirmar o nome de Fernando Araújo como a escolha do Governo.

O Presidente assegurou que viu esclarecidas pelo Governo todas suas dúvidas sobre o diploma do Governo «menos uma», que tem a ver com as competências sobre os agrupamentos de centros de saúde (atualmente das ARS mas que irão passar, pelo menos em parte, para as CCDR).

Quanto ao militar que visitou, disse que a sua situação de saúde evoluiu de «forma muito positiva». Escusou-se porém a afirmar se se devem tirar conclusões sobre o treino militar nos Comandos argumento que está um inquérito em curso.

O incidente que provocou a necessidade do transplante hepático num militar provocou também danos em outros cinco, mas menos graves.

O curso foi entretanto interrompido.

