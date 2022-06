Marcelo Flores tras fallar penal: ‘Aprender duele, seguiremos creciendo con México’

Entornointeligente.com /

MÉXICO — Marcelo Flores agradeció el apoyo de sus compañeros en la Selección Mexicana , tras fallar el penal favorable para el Tricolor y que en ese momento hubiera significado el 3-0 ante Surinam.

«Aprender duele», señaló en un mensaje en sus redes sociales Marcelo Flores , quien salió llorando al término del partido que concluyó con victoria de 3-0 a favor de la Selección en el Estadio TSM.

«Gracias a mis compañeros, entrenadores y mensajes que he recibido. Se los agradezco mucho. Seguimos creciendo juntos, México».

Con este final, las palabras de Marcelo Flores denotan sentimientos encontrados, tras pedir la pelota para cobrar el penalti cuando México ya ganaba 2-0 y errar desde los 11 pasos.

Marcelo Flores fue consolado por sus compañeros, luego de errar un penal ante Surinam. Imago 7 El juvenil mexicano, nacido en Canadá y con ascendencia inglesa, recibió el apoyo de sus compañeros, y el abrazo que le dio Kevin Álvarez se hizo viral, luego de la mala experiencia que pasó el jugador de las reservas del Arsenal.

Marcelo Flores recibió la oportunidad por parte de Gerardo Martino de participar algunos minutos en el partido ante Surinam, el primero para el Tri en la Nations League. Aunque falló el tiro penal, se le vio un buen rendimiento.

TAMBIÉN RECIBIÓ EL CARIÑO DE SU PADRE

Selecciones Editoriales Marcelo Flores rompió en llanto tras el penal fallado en el México vs Surinam 12h ESPN Después del tuit del jugador, su papá, Rubén Flores , también se manifestó en las redes sociales con un mensaje de aliento para su hijo.

«Aprender duele, aprender en momentos como este, porque no es lo que pasó, sino cómo lo superas y en este viaje no será la primera vez», fue algo de lo que posteó Rubén Flores , quién no se ha separado de Marcelo en ningún momento, durante su transitar en su incipiente carrera.

Rubén Flores afirmó: «No cambiaría nada de este hermoso viaje contigo. Estoy orgulloso y no, no importa lo que sea. Estaré aquí. Te amo, hijo, tu futuro es brillante».

