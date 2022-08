Marcelo escreve «carta de felicitações» a Zelensky para celebrar Dia da Independência da Ucrânia

Entornointeligente.com /

O Presidente da República escreveu uma «carta de felicitações» para o homólogo ucraniano na sequência das celebrações do Dia da Independência da Ucrânia, a qual foi entregue pessoalmente, esta quarta-feira, pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, que fez uma visita surpresa à Ucrânia.

Marcelo Rebelo de Sousa, segundo uma nota divulgada no site da Presidência da República, realçou no documento a «importância de se continuar a pugnar pelo diálogo e pelo multilateralismo enquanto veículos fundamentais para a paz e segurança internacionais», notando as aspirações da Ucrânia para se tornar um elemento da comunidade europeia.

«A carta, em que é também sublinhado relacionamento amigo entre os dois Presidentes, foi entregue pessoalmente pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal ao Presidente Zelensky», lê-se também na mesma nota.

