Marcelo encontró equipo 82 días después de despedirse del Real Madrid

Así lo ha anunciado el mismo club a última hora de este viernes. «Una veradera leyenda del fútbol llega al Olympiacos. Bienvenido al Pireo», reza el mensaje con el que el actual campeón de la Superliga de Grecia le ha dado la bienvenida al jugador de Rio de Janeiro.

Varios viejos conocidos de nuestro fútbol En el Pireo, Marcelo coincidirá con varios viejos conocidos de nuestro fútbol. El meta checo Vaclik, ex Sevilla; el ex atlético Sime Vrsaljko; el caboverdiano Garry Rodrigues, que jugó la temporada 2014-15 en el Elche; o El Arabi, con pasado en el Granada. Además, la llegada del valenciano Carlos Corberán al banquillo rojiblanco este verano trajo consigo el fichaje de los españoles Pipa, canterano del RCD Espanyol, Pep Biel y el ex azulgrana Konrad de la Fuente, norteamericano con pasaporte español.

