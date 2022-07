Marcelo e Costa em «choque» com «vil assassinato» de Shinzo Abe

Entornointeligente.com /

O Presidente da República português, Marcelo Rebelo de Sousa, manifestou-se «chocado com o vil assassinato» do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe , que foi esta sexta-feira alvejado enquanto discursava num comício.

Numa nota publicada no site da Presidência , Marcelo apresenta «ao Estado japonês as suas respeitosas condolências e repudia esta lamentável manifestação de violência».

O Governo português, através do primeiro-ministro, expressou «pesar e choque» pelo assassinato de Shinzo Abe, lamentando a morte de um democrata e líder histórico de um «país amigo» de Portugal.

Subscrever Esta posição de António Costa foi divulgada através de uma mensagem que publicou na rede social Twitter.

» É com pesar e choque que sabemos do assassinato de Shinzo Abe, antigo primeiro-ministro japonês. Lamentamos a morte de um democrata e líder histórico de um país amigo, com o qual Portugal tem relações centenárias», escreveu o chefe do Governo português.

Nesta mensagem, o primeiro-ministro deixou depois «sinceras condolências à família» de Shinzo Abe e ao povo japonês.

É com pesar e choque que sabemos do assassinato de @AbeShinzo , antigo PM japonês. Lamentamos a morte de um democrata e líder histórico de um país amigo, com o qual Portugal tem relações centenárias. À família, ao povo japonês, a @kishida230 , as minhas sinceras condolências.

«Não há lugar para a violência na política. Portugal condena o ataque contra o antigo primeiro-ministro Shinzo Abe e reiteramos a nossa solidariedade a todos os amigos japoneses», referiu o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, também numa nota publicada na rede social Twitter.

Na mesma mensagem, o chefe da diplomacia portuguesa acrescentou que Portugal envia em especial «uma mensagem de apoio à família de Shinzo Abe neste momento muito difícil».

Não há lugar para a violência na política. Portugal condena o ataque contra o antigo PM #ShinzoAbe e reiteramos a nossa solidariedade a todos os amigos japoneses. Enviamos em especial uma mensagem de apoio à família de Shinzo Abe neste momento muito difícil. https://t.co/TLJRFASsw7

Líderes da UE chocados com assassínio de Shinzo Abe, «defensor da democracia» Os líderes das três principais instituições da União Europeia (UE) lamentaram o assassínio do antigo primeiro-ministro do Japão Shinzo Abe, classificado como um defensor da democracia e do pluralismo.

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, denunciou o ataque cobarde contra Shinzo Abe, que considerou «um verdadeiro amigo e feroz defensor da ordem multilateral e dos valores democráticos».

«Estou chocado e triste com o ataque cobarde contra Shinzo Abe enquanto desempenhava funções profissionais», escreveu Michel na sua conta na rede social Twitter.

It is with deep regret that I have learned of the passing of @AbeShinzo

I will never understand the brutal killing of this great man.

Japan, Europeans mourn with you.

My sincerest condolences to his wife and family. https://t.co/AH9JA5s4U0

Na mesma rede social, a líder da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, descreveu o ex-primeiro-ministro japonês como «uma pessoa maravilhosa, um grande democrata e campeão da ordem mundial multilateral», adiantando que o seu «assassínio brutal e cobarde está a chocar o mundo inteiro».

A wonderful person, great democrat and champion of the multilateral world order has passed away.

I mourn with his family, his friends and all the people of Japan.

This brutal and cowardly murder of @AbeShinzo shocks the whole world. pic.twitter.com/ztSJnlDsi6

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, disse, também num ‘tweet’, estar «triste e chocada» com o acontecimento.

Saddened and shocked at the assassination of former Japanese Prime Minister Shinzo Abe during a political event in Nara.

My condolences to his loved ones and all the Japanese people. @Europarl_EN stands with the people of Japan during this dark moment.

Shinzo Abe «trabalhou pela estabilidade no mundo» destaca Macron O «Japão perdeu um grande primeiro-ministro», lamentou o presidente francês, Emmanuel Macron nas redes sociais.

Abe «dedicou a vida ao seu país e trabalhou pela estabilidade no mundo», destacou ainda o chefe de Estado francês.

Au nom du peuple français, j»adresse mes condoléances aux autorités et au peuple japonais après l»assassinat de Shinzo Abe. Le Japon perd un grand Premier ministre, qui dédia sa vie à son pays et œuvra à l»équilibre du monde.

O ainda primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, que na quinta-feira apresentou a demissão, também reagiu à notícia «incrivelmente triste» da morte do antigo chefe do governo japonês. Lembrou a «liderança mundial» de Shinzo Abe em «tempos desconhecidos», que, segundo o britânico, «será lembrada por muitos».

Terminou ao declarar que o Reino Unido está ao lado da família e amigos de Abe, bem como do povo japonês neste «momento sombrio e triste».

Incredibly sad news about Shinzo Abe.

His global leadership through unchartered times will be remembered by many. My thoughts are with his family, friends and the Japanese people.

The UK stands with you at this dark and sad time.

O chanceler alemão mostrou-se igualmente «chocado e profundamente triste» com a morte do ex-primeiro-ministro do Japão. «Nas horas mais difíceis estamos com o Japão», escreveu Olaf Scholz no Twitter.

Das tödliche Attentat auf @AbeShinzo macht mich fassungslos und tieftraurig. Mein tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie, meinem Kollegen Fumio @kishida230 und unseren japanischen Freundinnen und Freunden. Wir stehen auch in diesen schweren Stunden eng an der Seite Japans.

«Notícias horríveis» e «assassinato brutal» foram algumas das palavras usadas pelo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para lamentar a morte do ex-primeiro-ministro japonês.

Para Zelensky trata-se de um ato hediondo de violência» que «não tem desculpa».

Horrible news of a brutal assassination of former Prime Minister of Japan Shinzo Abe. I am extending my deepest condolences to his family and the people of Japan at this difficult time. This heinous act of violence has no excuse.

O antigo primeiro-ministro japonês Shinzo Abe morreu hoje depois de ter sido atingido a tiro enquanto discursava num comício eleitoral em Nara, uma cidade no oeste do Japão, anunciou o seu partido.

Abe, 67 anos, foi atingido pelas costas quando fazia um discurso na rua antes das eleições parlamentares de domingo.

