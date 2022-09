Marcelo defende medidas urgentes, flexíveis e destinadas aos mais carenciados e à classe média

Entornointeligente.com /

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse este domingo que o pacote de medidas que o Governo irá apresentar para responder à inflação deve ser urgente, flexível e dirigido aos mais carenciados, mas também à classe média.

Em declarações aos jornalistas, à saída de uma conferência da Fundação Francisco Manuel dos Santos, em Almada, quando questionado sobre um aparente consenso entre o Governo e o líder do PSD, Luís Montenegro , sobre o conteúdo do pacote de medidas que será aprovado na segunda-feira, em Conselho de Ministros Extraordinário, Marcelo Rebelo de Sousa disse ser bom que ambos estejam de acordo «quanto à urgência».

«É bom que a urgência signifique já, é bom que isso signifique medidas a pensar nos mais carenciados, mas também na classe média», disse o chefe de Estado.

Em linha com o que já tinha defendido no sábado sobre a flexibilidade das medidas consoante a evolução económica, Marcelo Rebelo de Sousa reiterou que o pacote deve contemplar «um leque diverso de medidas», «que seja para entrar em vigor rapidamente», considerando também «bom que seja flexível, para prever ajustamentos no futuro».

O Presidente da República confirmou ainda ter falado com o primeiro-ministro, António Costa, sobre o pacote de medidas, mas escusou-se a entrar em detalhes.

«A conversa foi circunstancial», disse, acrescentando que o primeiro-ministro está «a fazer o que tem de fazer, que é entre hoje e amanhã [segunda-feira] trabalhar no pacote».

No sábado, o Presidente da República já havido defendido um equilíbrio no pacote de apoio às famílias que o Governo irá anunciar, considerando que é preciso actuar com urgência, mas que as medidas devem ser ajustadas mês a mês.

«É preciso actuar com urgência, mas com cuidado por causa do acompanhamento da evolução económica», disse em declarações aos jornalistas numa visita à Feira do Livro de Lisboa.

Questionado sobre o pacote de medidas de apoio às famílias que o executivo irá anunciar na segunda-feira , o chefe de Estado escudou-se nos comentários do governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, que na quinta-feira defendeu que não se adoptem medidas pró-cíclicas.

«Foi o que disse o governador do Banco de Portugal. Há que ter, por um lado, uma intervenção choque para compensar a situação vivida nos últimos meses e neste momento, e por outro lado, há que acompanhar – eu tenho repetido isto –​ a inflação. Há quem pense que a inflação pode descer a partir de Outubro, Novembro», disse.

Para Marcelo Rebelo de Sousa, as medidas que serão anunciadas terão como objectivo um «efeito choque imediato», mas é preciso ter presente que se a inflação descer a pique a partir do final do ano estas «têm de ser reajustadas».

