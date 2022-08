Marcelo confirma presença nas cerimónias fúnebres de José Eduardo dos Santos

Entornointeligente.com /

O chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, confirmou esta segunda-feira a sua presença nas cerimónias fúnebres do antigo Presidente angolano José Eduardo dos Santos.

«Conforme oportunamente anunciado, o Presidente da República estará presente nas exéquias do antigo Presidente José Eduardo dos Santos», lê-se numa nota publicada na página das Presidência da República.

Marcelo Rebelo de Sousa será acompanhado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, refere-se ainda na nota de Belém.

José Eduardo dos Santos, que governou Angola de 1979 a 2017, morreu, em 8 de Julho, com 79 anos, em Barcelona, Espanha, onde passou a maior parte do tempo nos últimos cinco anos.

O corpo do ex-Presidente angolano chegou a Luanda no sábado , oriundo de Barcelona num voo da companhia aérea angolana TAAG, após uma disputa entre duas facções da família sobre a guarda do corpo.

As cerimónias fúnebres deverão decorrer em 28 de Agosto, em Luanda, segundo o porta-voz do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA, no poder), Rui Falcão.

