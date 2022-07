Marcelo 'chuta' fecho de embaixada para MNE

Entornointeligente.com /

O mistério em torno do fecho da embaixada dos Emirados Árabes Unidos em Lisboa encontra todas as semanas novos contornos. Até à hora de fecho desta edição, não foi ainda possível obter uma resposta oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros sobre se estaria a par ou não do fecho da Missão Diplomática dos EAU em Lisboa. Já o Presidente da República ‘chutou para canto’ a questão. Questionado pelo Nascer do SOL sobre se estaria ou não consciente do fecho desta embaixada em Lisboa aquando da visita, em janeiro deste ano, do Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação à Expo 2020 Dubai, o gabinete de Marcelo Rebelo de Sousa nem confirmou nem desmentiu. «Trata-se de matéria da competência do Governo, e em especial do Ministério dos Negócios Estrangeiros», disse apenas.

O jornal confrontou João Gomes Cravinho, atual ministro dos Negócios Estrangeiros, e Augusto Santos Silva, seu antecessor, sobre o assunto, mas não foi possível obter qualquer resposta até à hora de fecho desta edição. A própria embaixada dos Emirados Árabes Unidos em Lisboa também não respondeu às questões do Nascer do SOL.

Curiosamente, e apesar de a embaixada estar fechada desde dezembro do ano passado, o livro do Corpo Diplomático acreditado em Portugal, publicado em março 2022, ainda incluía a Missão Diplomática dos EAU, numa altura em que a embaixada desse país já se encontrava ocupada unicamente pelos seguranças que zelam pelo edifício no Príncipe Real, em Lisboa. Isto ao mesmo tempo que no site do Ministério das Relações Exteriores dos EAU, Portugal já tinha sido retirado da lista de países com Missões Diplomáticas desse país.

Em maio, no entanto, o livro publicado já não incluía a Missão Diplomática dos EAU.

Viagem

A 14 de janeiro deste ano, quando se celebrou o dia de Portugal na Expo 2020 Dubai, Francisco André, Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, deslocou-se até ao evento para participar nas comemorações.

Por lá, e numa altura em que já a embaixada dos EAU em Lisboa se encontrava fechada, Sultan Al Shamsi, ministro Adjunto dos Negócios Estrangeiros e Cooperação Internacional dos EAU para os Assuntos de Desenvolvimento Internacional, teceu fortes elogios à relação entre Portugal e o país do Médio Oriente, dizendo: «Os Emirados Árabes Unidos valorizam os laços históricos com Portugal, e é com orgulho que vemos a nossa relação prosperar nas esferas política, económica e cultural. Queremos continuar a alargar as colaborações e parcerias com Portugal em áreas de interesse mútuo».

Já Francisco André disse que «a cerimónia decorreu com muita dignidade e solenidade e foi o reflexo da relação que os Emirados Árabes Unidos têm com Portugal». «Uma relação de amizade, profundo respeito entre os dois países», concluiu, depois de, no evento, ter argumentado que «Portugal é uma economia aberta e acreditamos que precisamos de diversidade nas nossas ligações, e damos as boas-vindas a parceiros novos e tradicionais».

