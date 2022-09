Marcelo afirma que propostas do Governo sobre IRC e salários «são sob condição»

Entornointeligente.com /

O Presidente da República considerou esta quarta-feira que as propostas do Governo sobre IRC e aumento dos salários correspondem «a uma procura de equilíbrio», mas afirmou que «são sob condição», dada a incerteza que se vive.

«Todas as propostas que são apresentadas agora são propostas sujeitas a condição» , declarou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, em Sausalito, na Califórnia.

Interrogado se não acredita que seja possível manter aumentos salariais anuais de 4,8% em média até 2026, como propõe o Governo, o chefe de Estado respondeu: «Não sei. Ninguém sabe. Para ser honesto, ninguém sabe».

Subscrever Segundo o Presidente da República, «são sob condição» as propostas apresentadas «neste momento, neste dia preciso deste mês preciso» , porque não se sabe se a situação vai «piorar ou não e piorar quanto».

«Sei que as pessoas, estando agora a viver o que estão a viver, têm expectativas de compensação do que estão a viver e do que temem viver no futuro. Agora, o que é que vai ser esse futuro, como é que se vai projetar esse futuro, pois isso é que é difícil de fazer de uma forma muito rígida» , reforçou.

No seu entender, as propostas do Governo de redução seletiva do IRC e de aumentos salariais anuais de 4,8% entre 2023 e 2026 correspondem «a uma procura de equilíbrio, num plano como no outro».

«Mas a palavra decisiva numa parte, que é a parte dos impostos, pertence ao parlamento. E na outra parte pertence à concertação social e pertence à realidade económica, uma vez que o setor privado vai ter de encarar essa realidade, não é só salários da função pública» , acrescentou.

