Marcelo admite enviar para TC diploma sobre Europol e Interpol

O Presidente da República admitiu hoje enviar para o Tribunal Constitucional (TC) a proposta do Governo de retirada dos gabinetes nacionais da Interpol e da Europol da alçada da Polícia Judiciária «se tiver alguma dúvida» de constitucionalidade.

À margem de uma visita pela Feira do Livro de Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa foi questionado sobre o diploma, que passará a tutela destes organismos para o Sistema de Segurança Interna (SSI), sob alçada do primeiro-ministro, mas escusou-se a comentar por não o conhecer.

«Eu não conheço o diploma, nem devo pronunciar-me porque está no parlamento e o parlamento vai discutir e votar. O que posso dizer, e disse em relação a outros diplomas, é que se eu tiver dúvidas de inconstitucionalidade, envio para o TC», afirmou, recordando que já disse o mesmo em relação a outros textos como o dos metadados.

Subscrever O chefe de Estado escusou-se a responder se a proposta violaria o princípio de separação de poderes, limitando-se a repetir que «se tiver alguma dúvida de constitucionalidade sobre a prática concreta de um sistema» enviará o diploma para fiscalização preventiva do TC.

«Mas só terei dúvidas depois de ver o texto definitivo do parlamento», afirmou.

A Europol, na esfera europeia, e a Interpol, no âmbito mundial, são estruturas que fornecem informações de natureza criminal para as diversas polícias, numa cooperação destinada a combater vários tipos de criminalidade, incluindo tráfico de estupefacientes, fraude bancária, branqueamento de capitais e tráfico de armas.

Tal como o DN noticiou em primeira mão, existe uma intenção do Governo de colocar os gabinetes nacionais da Interpol e da Europol sob a responsabilidade do Ponto Único de Contacto para a Cooperação Internacional (PUC-CPI), uma estrutura controlada pelo secretário-geral do Sistema de Segurança Interna (SSI).

Questionado pelos jornalistas se concorda com a intenção do Governo de terminar com a obrigatoriedade de utilização de máscara nos transportes públicos de passageiros devido à pandemia de covid-19, anunciada na reunião do Conselho de Ministros, o Presidente da República escusou-se a comentar.

«Vi divulgada na comunicação social, mas ainda não vi o texto», disse, apenas.

