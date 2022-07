Marcelo aconselha Costa a dar «tempo» a Montenegro para conseguir acordo no novo aeroporto

Entornointeligente.com /

Marcelo Rebelo de Sousa considera que é possível chegar a «um consenso mais alargado, de um lado e de outro», sobre o novo aeroporto de Lisboa. Nesta sexta-feira, em Fafe, a propósito de um ciclo de homenagens do município aos presidentes da República eleitos após o 25 de Abril, o chefe de Estado comentou o primeiro encontro entre António Costa e Luís Montenegro, do qual o novo líder do PSD saiu sem prestar declarações, e sugeriu que «com tempo, e com a participação de todas as partes interessadas, é possível chegar a um consenso» sobre o aeroporto.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com