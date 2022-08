Marcell Ozuna se disculpa por arresto al conducir bajo influencia del alcohol

Entornointeligente.com /

El jardinero y bateador designado Marcell Ozuna ofreció sus disculpas públicamente luego del incidente en que fue arrestado por la policía en Atlanta al conducir a alta velocidad y estar bajo los efectos del alcohol de acuerdo a los reportes.

La Oficina del Sheriff del Condado de Gwinnett confirmó que el dominicano estuvo arrestado durante la madrugada del viernes.

De acuerdo con los reportes constatados por ESPN Digital , el jugador de Atlanta Braves fue detenido y posteriormente arrestado por alegadamente conducir bajo los efectos del alcohol y de manera temeraria.

Marcell Ozuna. Kevin C. Cox/Getty Images. » Estoy decepcionado. Decepcioné a mi equipo, decepcioné a mi familia «, dijo Ozuna al ofrecer declaraciones en inglés a los reporteros en el clubhouse de los Braves este viernes. «No tengo más nada que decir y es un asunto legal.»

El encargado de Relaciones Públicas de los Atlanta Braves refirió a los reporteros a los canales del equipo para cualquier cuestionamiento adicional ya que Ozuna no respondió preguntas.

Marcell Ozuna’s statement. He did not take questions pic.twitter.com/I6MyVpZhfC

— Mark Bowman (@mlbbowman) August 19, 2022 Ozuna fue detenido aproximadamente cerca de las cinco de la mañana de este viernes 19 de agosto en el condado Gwinnett.

El dominicano ha estado fuera de la alineación de los Braves desde el pasado 14 de agosto, partido en el que conectó dos imparables en cuatro turnos al bate y se ponchó en par de ocasiones.

En la temporada el patrullero batea para .214/.263/.393 con 20 cuadrangulares y 46 carreras remolcadas en 107 partidos jugados.

Marcell «El Oso» Ozuna firmó en 2021 un contrato de cuatro temporadas y $65 millones de dólares con los Braves. El acuerdo también tiene una opción del equipo para una quinta campaña y una cláusula de terminación de $1 millón de dólares.

