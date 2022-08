Marcell Ozuna es abucheado por fanáticos

Entornointeligente.com /

Redacción.- El toletero de los Atlanta Braves, Marcell Ozuna, fue abucheado por la fanaticada local de Atlanta el domingo en su primera aparición desde que fue arrestado por un cargo de conducir bajo los efectos del alcohol.

Ozuna fue fichado la madrugada del viernes y puesto en libertad bajo fianza más tarde esa mañana. Fue el segundo arresto en tantos años para Ozuna, quien también fue arrestado en mayo de 2021 por cargos de asalto agravado por estrangulamiento y agresión después de que los agentes de policía dijeron que lo vieron atacar a su esposa. Esos cargos fueron retirados después de que completó un programa para afrontar lidiar con sus problemas de ira previo al juicio.

Ozuna, el bateador No. 8 en la alineación de Atlanta contra los Houston Astros, fue recibido con un puñado de abucheos en Truist Park antes de su primer turno al bate en la segunda entrada el domingo. Los abucheos fueron mucho más fuertes después de que Ozuna se ponchó contra el lanzador derecho de los Astros, José Urquidy. Él dominicano fue abucheado nuevamente después del segundo ponche y terminó de 2-0 en la derrota de los Braves.

El juego marcó la primera aparición desde el 14 de agosto de Ozuna, quien no jugó en los primeros seis juegos de la estadía de siete partidos de Atlanta. El mánager de los Braves, Brian Snitker, dijo el viernes que habló con Ozuna pero no proporcionó detalles sobre su conversación. Snitker dijo que no sabía si Ozuna enfrentará una suspensión.

Los Braves emitieron un comunicado el viernes después del arresto de Ozuna, diciendo que «la organización toma estos asuntos muy en serio y obviamente están decepcionados por la situación», pero declinaron hacer más comentarios, citando la situación legal en curso. Ozuna no respondió preguntas el viernes e hizo una breve declaración a los periodistas, diciendo que «decepcioné a mi equipo» y que «decepcioné a mi familia».

Ozuna, de 31 años, está en su tercera temporada en Atlanta y en el segundo año de un contrato de cuatro años por $65 millones. Bateó .338 y lideró la Liga Nacional con 18 jonrones y 56 carreras impulsadas en 2020, pero ha caído por debajo de .215 durante dos temporadas consecutivas.

Ozuna ingresó el domingo bateando .214 con 20 jonrones y 46 carreras impulsadas esta temporada, una producción deficiente que llevó a un tiempo de juego reducido incluso antes del arresto del viernes.

Después del arresto de 2021, Ozuna fue puesto en licencia administrativa durante una investigación de la MLB y se perdió la carrera por el campeonato de la Serie Mundial de Atlanta. Luego fue suspendido por 20 juegos bajo su política de violencia doméstica en noviembre, lo que le permitió regresar para el comienzo de esta temporada.

El programa de desvío previo al juicio de Ozuna, que llevó a que se retiraran los cargos anteriores, incluía de 3 a 6 meses de supervisión, un programa de intervención de violencia familiar de 24 semanas, al menos 200 horas de servicio comunitario y un curso de manejo de la ira.

